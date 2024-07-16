Galatasaray ayrılığı resmen açıkladı

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Galatasaray, Mathias Ross'un satın alma opsiyonuyla Sparta Prag'a kiralandığını KAP'a bildirdi.

Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Mathias Ross Jensen’in 2024-2025 sezonu için şarta bağlı satın alma opsiyonlu geçici transferi konusunda AC Sparta Praha Fotbal A.S. ile anlaşmaya varılmıştır.

Yapılan anlaşmaya göre, satın alma opsiyonunun gerçekleşmesi durumunda AC Sparta Praha Fotbal A.S. kulübümüze kesin transfer bedeli olarak 1.200.000 euro ödeyecektir. İlaveten anlaşmada 300.000 euro tutarında şarta bağlı bonus yer almaktadır." denildi.