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Galatasaray ayrılığı KAP'a resmen bildirdi!

Güncelleme Tarihi:

#Galatasaray#Przemysław Frankowski#Rennes
Galatasaray ayrılığı KAPa resmen bildirdi
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 03, 2025 23:08

Galatasaray, Przemysław Frankowski'nin transferi için Rennes ile resmi görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.

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Galatasaray, Przemysław Frankowski’nin Rennes'e transferi konusunda görüşmelere başlandığını açıkladı.

İşte Galatasaray'ın KAP bildirimi;

"Profesyonel futbolcu Przemysław Adam Frankowski’nin transferi konusunda Stade Rennais Football Club ile resmi görüşmelere başlanmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Galatasaray ayrılığı KAPa resmen bildirdi

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FRANKOWSKI'NİN RAKAMLARI

30 yaşındaki sağ bek geride kalan sezonun yarısında Galatasaray'a katılırken 15 maça çıktı. Söz konusu karşılaşmalarda Polonyalı futbolcu, 1 asistlik skor katkısı üretti. 

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#Galatasaray#Przemysław Frankowski#Rennes

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