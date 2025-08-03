Galatasaray ayrılığı KAP'a resmen bildirdi!

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Galatasaray, Przemysław Frankowski’nin Rennes'e transferi konusunda görüşmelere başlandığını açıkladı.
İşte Galatasaray'ın KAP bildirimi;
"Profesyonel futbolcu Przemysław Adam Frankowski’nin transferi konusunda Stade Rennais Football Club ile resmi görüşmelere başlanmıştır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
FRANKOWSKI'NİN RAKAMLARI
30 yaşındaki sağ bek geride kalan sezonun yarısında Galatasaray'a katılırken 15 maça çıktı. Söz konusu karşılaşmalarda Polonyalı futbolcu, 1 asistlik skor katkısı üretti.