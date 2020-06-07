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Futbol
AA
Haber Giriş: 07.06.2020 - 13:43,Son Güncelleme:

Galatasaray ayak tenisi oynadı

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Galatasaray ayak tenisi oynadı
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Süper Lig'in 27. haftasında 14 Haziran Pazar günü Çaykur Rizespor'a konuk olacak Galatasaray, hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, ayak tenisi, koşu ve bireysel çalışmaların yapıldığı belirtildi.

Yarını izinli geçirecek Galatasaray, 9 Haziran Salı günü çift idmanla hazırlıklarına devam edecek.

Galatasaray ayak tenisi oynadı

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