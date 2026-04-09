Galatasaray, Avrupa'nın zirvesinde! Bayern Münih, Barcelona...

Bu sezon Avrupa’nın 10 büyük liginde 3 ve üzeri gol atarak en fazla galibiyet alan takımlar arasında Galatasaray dev takımlarla birlikte zirvede. Bu istatistikte Bayern Münih 22 galibiyet ile 1. sırada yer alırken sarı kırmızılılar 17 galibiyetle ile İspanyol devi Barcelona ile 2. sırayı paylaşıyor.

2025-26’da ligde attığı 66 gole karşılık kalesinde 21 gol gören Galatasaray, 28. maçlar itibarıyla 1999-2000’den (+48) bu yana en yüksek gol averajını yakaladığı sezonu geçiriyor (+45).