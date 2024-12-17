Galatasaray, Avrupa'nın zirvesinde! 

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Sarı kırmızılılar; frikikten 6, kornerden 5, taçtan 3, penaltıdan 3 olmak üzere toplamda 17 gol buldu. Aslan 42 golünün yüzde 40’ını duran toplardan ağlara gönderdi.

DERBiLERDE HAT-TRiCK YAPTI

G.Saray, Süper Lig tarihinde 2. kez (1999-2000) bir sezonun ilk yarısındaki üç derbiyi de kazandı. Ezeli rakipleri Fenerbahçe (3-1) Beşiktaş (2-1) ve Trabzonspor’a (4-3) karşı 3’te 3 yapan sarı kırmızılılar 9 kez sevinç yaşadığı bu karşılaşmalarda en fazla gol attığı sezonu yaşıyor.

GALATASARAY’A 41 KERE MAŞALLAH

Bu sezon 16 hafta sonunda 13 galibiyet ve 2 beraberlikle 41 puan toplayan Galatasaray, Süper Lig tarihinin bu aşamalardaki en yüksek sayısına ulaştı.