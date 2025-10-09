Galatasaray, Avrupa'da son çeyrekte döndü!

Güncelleme Tarihi:
Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, Kadınlar Euroleague B Grubu ilk hafta maçında sahasında İtalya'nın Beretta Famila Schio takımını 73-70 mağlup etti.
Salon: Sinan Erdem
Hakemler: Esperanza Mendoza, Natasa Dragojevic, Tomasz Wit Langowski
Galatasaray: Kamiah Smalls 14, Awak Kuier 6, Teja Oblak 13, Dorka Juhasz 9, Sehernaz Çidal, Gökşen Fıtık 8, Derin Erdoğan 5, Elizabeth Williams 8, Ayşe Cora 6, Elif Bayram 4
Başantrenör: Ekrem Memnun
Beretta Famila Schio: Maria Conde Alcoldo 17, Cecilia Zandalasini 10, Jessica Shepard 10, Costanza Verona 10, Anete Steinberga 12, Carlotta Zanardi 1, Marieme Badiane 3, Olbis Andre 2, Giorgia Sottana 2, Kim Mestdagh 3
Başantrenör: Victor Lapena
1. Periyot: 17-20 (Beretta Famila Schio lehine)
Devre: 32-39 (Beretta Famila Schio lehine)
3. Periyot: 53-55 (Beretta Famila Schio lehine)