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Galatasaray Avrupa'da grubu lider tamamladı, 17.8 milyon euro kasasına girdi!

#Galatasaray#Avrupa#Lazio
Galatasaray Avrupada grubu lider tamamladı, 17.8 milyon euro kasasına girdi

Grup liderliği 1.1 milyon, son 16’ya kalmak 1.2 milyon getirirken; performans, katsayı ve yayın havuzundan gelecek para da eklendiğinde kulübün kasasına yaklaşık 18 milyon Euro girecek.

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Galatasaray, Lazio karşısında istediği skoru alırken hem gruptan lider çıkarak direkt son 16’ya kaldı hem de önemli bir geliri şimdiden kasasına koymayı garantiledi.

UEFA Avrupa Ligi’nde 3. ön elemeyi geçtiği için 280 bin Euro kazanan Cimbom, Avrupa Ligi’nde play-off aşamasını atlatıp gruplara kalmayı başarınca 3 milyon 630 bin Euro almayı garantiledi

ÇEYREK FİNALE 1.8 MİLYON EURO

Grupta galibiyete 630 bin, beraberliğe 210 bin Euro veriliyor. Sarı kırmızılılar 3 galibiyet, 3 beraberlik ile 2 milyon 520 bin Euro (ekstra 630 bin Euro da beraberlik için havuzda toplanan paradan pay aldı) performans primi almayı hak etti.

Galatasaray Avrupada grubu lider tamamladı, 17.8 milyon euro kasasına girdi

Katsayı puanından da sarı kırmızılılar 24 hissenin karşılığı olarak tam 3 milyon 168 bin Euro daha gelir elde edecek. · GRUBU lider bitirmenin ödülü olarak 1.1 milyon Euro, son 16’ya kalmanın ise 1.2 milyon Euro daha kasaya girecek. Yayın havuzundan 5 milyon Euro bekleyen Aslan, 350 bin Euro da Şampiyonlar Ligi yayın geliri alacak. Toplam kazancı 17 milyon 878 bin Euro olan Galatasaray Kulübü eğer çeyrek finale kalmayı başarırsa 1.8 milyon Euro daha almaya hak kazanacak.

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LAZIO HAK ETMEDİ, TÜRK DUVARINI AŞAMADI

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· Corriere dello Sport: “Terim, Sarri’yi Avrupa Ligi’nde son 32 turuna itti. Lazio hak etmiyordu. Sadece bir şut vardı.”

· La Gazzetta dello Sport: “Sarri’nin takımı, Türk duvarını aşamadı. Liderlik yok, ikinci sırada tamamladı.”

· Sky ItaLia: “Türk duvarı direniyor. Galatasaray’ı yenemeyen Lazio ikinci sırada kaldı.”

· Sportal: “Lazio, Avrupa Ligi’nde Türk duvarına çarptı ve play-off’lardan kaçamadı”

· Il Messaggero: “Lazio-Galatasaray 0-0: Golsüz beraberlik, Lazio’yu son 32 turuna mahkum etti”

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#Galatasaray#Avrupa#Lazio

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