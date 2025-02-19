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Galatasaray, Avrupa'da 328. kez sahne alacak

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#Galatasaray#Avrupa Ligi#AZ Alkmaar
Galatasaray, Avrupada 328. kez sahne alacak
Oluşturulma Tarihi: Şubat 19, 2025 14:35

UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu rövanşında Perşembe akşamı Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar'ı konuk edecek Galatasaray, Avrupa kupalarındaki 327 müsabakada 116 galibiyet, 123 mağlubiyet yaşadı. Avrupa arenasında rakip fileleri 449 kez havalandıran Galatasaray, kalesinde 496 gole engel olamadı.

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UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu rövanş maçında Perşembe akşamı Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar'ı konuk edecek Galatasaray, Avrupa kupalarındaki 328. mücadelesine çıkacak.

1956-1957 sezonuyla başlayan Avrupa serüveninde farklı organizasyonlarda 37 farklı ülkenin 112 farklı takımıyla karşılaşan sarı-kırmızılı ekip, toplamda 327 maçta mücadele etti.

Sarı-kırmızılı takım, Avrupa organizasyonlarındaki müsabakaların 116'sından galibiyetle ayrılırken 123 karşılaşmada rakiplerine mağlup oldu. Galatasaray, 88 mücadeleyi ise beraberlikle tamamladı.

Avrupa maçlarında rakip fileleri 449 kez havalandıran sarı-kırmızılılar, kalesinde 496 gole engel olamadı.

104. MAÇ

Galatasaray, Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en önemli ikinci futbol turnuvasında 104. kez mücadele edecek.

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1999-2000 sezonunda UEFA Kupası'nı kaldıran sarı-kırmızılı ekip, "Kupa 2"de çıktığı 103 karşılaşmada 40 galibiyet, 35 beraberlik, 28 yenilgi yaşadı.

Bu maçlarda rakip fileleri 166 kez havalandıran Galatasaray, kalesinde 139 gol gördü.

AVRUPA KUPALARINDA GALATASARAY

Sarı-kırmızılı ekibin Avrupa kupası organizasyonlarındaki performansı şöyle:

OrganizasyonOGBMAY
Şampiyon Kulüpler Kupası35128154253
UEFA Şampiyonlar Ligi122293162122210
UEFA Şampiyonlar Ligi Elemeleri3422757538
Kupa Galipleri Kupası32127134255
UEFA Kupası ve Avrupa Ligi103403528166139
UEFA Süper Kupa11--21
Toplam32711688123449496

HOLLANDA TAKIMLARINA KARŞI KÖTÜ PERFORMANS

Galatasaray, Avrupa kupalarında Hollanda takımlarına karşı iyi bir performans sergileyemedi.

Sarı-kırmızılılar, Avrupa kupalarında Hollanda temsilcilerine karşı 11 kez mücadele etti. Söz konusu müsabakalarda 2 galibiyet, 1 beraberlik alabilen Galatasaray, 8 kez mağlup oldu. Hollanda takımlarına karşı son galibiyetini 24 yıl önce elde eden Galatasaray, son 7 mücadelede 6 kez yenildi.

HOLLANDA TEMSİLCİLERİNE KARŞI GALATASARAY

Sarı-kırmızılı ekibin UEFA organizasyonlarında Hollanda temsilcilerine karşı yaptığı maçlar ve sonuçları şöyle:

TarihOrganizasyonMaçSkor
16.09.1987Şampiyon Kulüpler KupasıPSV-Galatasaray3-0
30.09.1987Şampiyon Kulüpler KupasıGalatasaray-PSV2-0
19.09.2001Şampiyonlar LigiPSV-Galatasaray3-1
30.10.2001Şampiyonlar LigiGalatasaray-PSV2-0
18.10.2006Şampiyonlar LigiGalatasaray-PSV1-2
31.10.2006Şampiyonlar LigiPSV-Galatasaray2-0
21.07.2021Şampiyonlar LigiPSV-Galatasaray5-1
28.07.2021Şampiyonlar LigiGalatasaray-PSV1-2
28.11.2024Avrupa LigiAZ Alkmaar-Galatasaray1-1
30.01.2025Avrupa LigiAjax-Galatasaray2-1
13.02.2025Avrupa LigiAZ Alkmaar-Galatasaray4-1

AZ ALKMAAR TÜRK TAKIMLARINA HİÇ YENİLMEDİ

AZ Alkmaar, Türk takımlarıyla toplamda 9 kez karşılaştı.

Hollanda ekibi, Başakşehir, Fenerbahçe, Kayserispor ve Galatasaray ile yaptığı maçlarda 5 galibiyet ve 4 beraberlik yaşarken, hiç mağlup olmadı.

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#Galatasaray#Avrupa Ligi#AZ Alkmaar

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