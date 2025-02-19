Galatasaray, Avrupa'da 328. kez sahne alacak

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UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu rövanş maçında Perşembe akşamı Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar'ı konuk edecek Galatasaray, Avrupa kupalarındaki 328. mücadelesine çıkacak.
1956-1957 sezonuyla başlayan Avrupa serüveninde farklı organizasyonlarda 37 farklı ülkenin 112 farklı takımıyla karşılaşan sarı-kırmızılı ekip, toplamda 327 maçta mücadele etti.
Sarı-kırmızılı takım, Avrupa organizasyonlarındaki müsabakaların 116'sından galibiyetle ayrılırken 123 karşılaşmada rakiplerine mağlup oldu. Galatasaray, 88 mücadeleyi ise beraberlikle tamamladı.
Avrupa maçlarında rakip fileleri 449 kez havalandıran sarı-kırmızılılar, kalesinde 496 gole engel olamadı.
104. MAÇ
Galatasaray, Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en önemli ikinci futbol turnuvasında 104. kez mücadele edecek.
1999-2000 sezonunda UEFA Kupası'nı kaldıran sarı-kırmızılı ekip, "Kupa 2"de çıktığı 103 karşılaşmada 40 galibiyet, 35 beraberlik, 28 yenilgi yaşadı.
Bu maçlarda rakip fileleri 166 kez havalandıran Galatasaray, kalesinde 139 gol gördü.
AVRUPA KUPALARINDA GALATASARAY
Sarı-kırmızılı ekibin Avrupa kupası organizasyonlarındaki performansı şöyle:
|Organizasyon
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Şampiyon Kulüpler Kupası
|35
|12
|8
|15
|42
|53
|UEFA Şampiyonlar Ligi
|122
|29
|31
|62
|122
|210
|UEFA Şampiyonlar Ligi Elemeleri
|34
|22
|7
|5
|75
|38
|Kupa Galipleri Kupası
|32
|12
|7
|13
|42
|55
|UEFA Kupası ve Avrupa Ligi
|103
|40
|35
|28
|166
|139
|UEFA Süper Kupa
|1
|1
|-
|-
|2
|1
|Toplam
|327
|116
|88
|123
|449
|496
HOLLANDA TAKIMLARINA KARŞI KÖTÜ PERFORMANS
Galatasaray, Avrupa kupalarında Hollanda takımlarına karşı iyi bir performans sergileyemedi.
Sarı-kırmızılılar, Avrupa kupalarında Hollanda temsilcilerine karşı 11 kez mücadele etti. Söz konusu müsabakalarda 2 galibiyet, 1 beraberlik alabilen Galatasaray, 8 kez mağlup oldu. Hollanda takımlarına karşı son galibiyetini 24 yıl önce elde eden Galatasaray, son 7 mücadelede 6 kez yenildi.
HOLLANDA TEMSİLCİLERİNE KARŞI GALATASARAY
Sarı-kırmızılı ekibin UEFA organizasyonlarında Hollanda temsilcilerine karşı yaptığı maçlar ve sonuçları şöyle:
|Tarih
|Organizasyon
|Maç
|Skor
|16.09.1987
|Şampiyon Kulüpler Kupası
|PSV-Galatasaray
|3-0
|30.09.1987
|Şampiyon Kulüpler Kupası
|Galatasaray-PSV
|2-0
|19.09.2001
|Şampiyonlar Ligi
|PSV-Galatasaray
|3-1
|30.10.2001
|Şampiyonlar Ligi
|Galatasaray-PSV
|2-0
|18.10.2006
|Şampiyonlar Ligi
|Galatasaray-PSV
|1-2
|31.10.2006
|Şampiyonlar Ligi
|PSV-Galatasaray
|2-0
|21.07.2021
|Şampiyonlar Ligi
|PSV-Galatasaray
|5-1
|28.07.2021
|Şampiyonlar Ligi
|Galatasaray-PSV
|1-2
|28.11.2024
|Avrupa Ligi
|AZ Alkmaar-Galatasaray
|1-1
|30.01.2025
|Avrupa Ligi
|Ajax-Galatasaray
|2-1
|13.02.2025
|Avrupa Ligi
|AZ Alkmaar-Galatasaray
|4-1
AZ ALKMAAR TÜRK TAKIMLARINA HİÇ YENİLMEDİ
AZ Alkmaar, Türk takımlarıyla toplamda 9 kez karşılaştı.
Hollanda ekibi, Başakşehir, Fenerbahçe, Kayserispor ve Galatasaray ile yaptığı maçlarda 5 galibiyet ve 4 beraberlik yaşarken, hiç mağlup olmadı.