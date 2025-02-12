Galatasaray, Avrupa'da 327. kez sahne alacak

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1956-57 sezonuyla başlayan Avrupa serüveninde farklı organizasyonlarda 37 farklı ülkenin 112 farklı takımıyla karşılaşan Galatasaray, toplamda 326 maçta mücadele etti.

Sarı-kırmızılı takım, Avrupa organizasyonlarındaki müsabakaların 116'sından galibiyetle ayrılırken 122 karşılaşmada rakiplerine mağlup oldu. Galatasaray, 88 mücadeleyi ise beraberlikle tamamladı.

Avrupa maçlarında rakip fileleri 448 kez havalandıran sarı-kırmızılılar, kalesinde 492 gole engel olamadı.

"KUPA 2"DE 103. MAÇ

Galatasaray, Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en önemli ikinci futbol turnuvasında 103. kez mücadele edecek.

1999-2000 sezonunda UEFA Kupası'nı kaldıran sarı-kırmızılı ekip, "Kupa 2"de çıktığı 102 karşılaşmada 40 galibiyet, 35 beraberlik, 27 yenilgi yaşadı.

Bu maçlarda rakip fileleri 165 kez havalandıran Galatasaray, kalesinde 135 gol gördü.

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AVRUPA LİGİ'NDE SON 22 MAÇIN 19'UNDA KAYBETMEDİ

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'ndeki son 22 karşılaşmanın 19'unda yenilmedi.

Sarı-kırmızılı takım, 2021-22 sezonuyla başlayan süreçte "Kupa 2"de 22 karşılaşmaya çıktı. Galatasaray, bu maçların 9'unu kazandı, 10'undan beraberlikle ayrıldı.

Bu süreçte İspanyol devi Barcelona'ya sahasında 2-1 yenilen "Cimbom", deplasmanda da Çekya temsilcisi Sparta Prag'a 4-1 mağlup oldu. Sarı-kırmızılı ekip, son olarak 2 hafta önce bu sezon Ajax'a 2-1 yenildi.

AVRUPA KUPALARINDA GALATASARAY

Sarı-kırmızılı ekibin Avrupa kupası organizasyonlarındaki performansı şöyle:

Organizasyon O G B M A Y Şampiyon Kulüpler Kupası 35 12 8 15 42 53 UEFA Şampiyonlar Ligi 122 29 31 62 122 210 UEFA Şampiyonlar Ligi Elemeleri 34 22 7 5 75 38 Kupa Galipleri Kupası 32 12 7 13 42 55 UEFA Kupası ve Avrupa Ligi 102 40 35 27 165 135 UEFA Süper Kupa 1 1 - - 2 1 Toplam 326 116 88 122 448 492

HOLLANDA TAKIMLARINA KARŞI PERFORMANSI

Galatasaray, Avrupa kupalarında Hollanda takımlarına karşı 11. sınavını verecek.

Sarı-kırmızılılar ile Hollanda temsilcileri arasında bugüne kadar 10 maç yapıldı. Söz konusu müsabakaların 2'sini kazanabilen "Cimbom", 1 beraberlik ve 7 yenilgi yaşadı.

Galatasaray, bu karşılaşmalarda rakip fileleri 10 kez havalandırırken, kalesinde 20 gol gördü.

HOLLANDA DEPLASMANINDA GALİBİYETİ YOK

Galatasaray, Hollanda takımlarıyla deplasmanda oynadığı 6 maçta galip gelemedi.

Bu sezona kadar dış sahada PSV ile 4 kez karşılaşan sarı-kırmızılı ekip, söz konusu karşılaşmaların tamamını kaybetti. Galatasaray, bu sezon ise önce AZ Alkmaar, ardından da Ajax ile deplasmanda mücadele etti.

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Lig aşamasında karşılaştığı AZ Alkmaar maçından 1-1 beraberlikle dönen Galatasaray, son olarak 2 hafta önce Ajax'a 2-1 yenildi.

AZ ALKMAAR İLE İKİNCİ RANDEVU

Galatasaray ile AZ Alkmaar, resmi müsabakalarda ikinci kez karşı karşıya gelecek.

Türkiye'nin Avrupa'da en çok maça çıkan takımı sarı-kırmızılı ekip, AZ Alkmaar ile ilk kez bu sezon eşleşti. UEFA Avrupa Ligi'nin normal sezonundaki mücadele 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

Yarınki karşılaşma iki takım arasındaki ikinci maç olacak.

HOLLANDA TAKIMLARINA KARŞI GALATASARAY

Sarı-kırmızılı ekibin UEFA organizasyonlarında Hollanda temsilcilerine karşı yaptığı maçlar ve sonuçları şöyle:

Tarih Organizasyon Maç Skor 16.09.1987 Şampiyon Kulüpler Kupası PSV-Galatasaray 3-0 30.09.1987 Şampiyon Kulüpler Kupası Galatasaray-PSV 2-0 19.09.2001 Şampiyonlar Ligi PSV-Galatasaray 3-1 30.10.2001 Şampiyonlar Ligi Galatasaray-PSV 2-0 18.10.2006 Şampiyonlar Ligi Galatasaray-PSV 1-2 31.10.2006 Şampiyonlar Ligi PSV-Galatasaray 2-0 21.07.2021 Şampiyonlar Ligi PSV-Galatasaray 5-1 28.07.2021 Şampiyonlar Ligi Galatasaray-PSV 1-2 28.11.2024 Avrupa Ligi AZ Alkmaar-Galatasaray 1-1 30.01.2025 Avrupa Ligi Ajax-Galatasaray 2-1

AZ ALKMAAR, TÜRK TAKIMLARINA HİÇ YENİLMEDİ

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AZ Alkmaar, Türk takımlarıyla toplamda 8 kez karşılaştı.

Hollanda ekibi, Başakşehir, Fenerbahçe, Kayserispor ve Galatasaray ile yaptığı maçlarda dörder galibiyet ve beraberlik yaşarken hiç mağlup olmadı.

Kırmızı-beyazlı takım, bu sezon Fenerbahçe ve Galatasaray ile birer maç yaptı. Hollanda temsilcisi, Fenerbahçe'yi 3-1 yendi, Galatasaray ile berabere kaldı.

Öte yandan Hollanda temsilcisi, Avrupa kupalarında evinde oynadığı son 35 maçta sadece 2 yenilgi yaşayarak iyi bir performans sergiledi. AZ Alkmaar, 23 galibiyet alırken 10 karşılaşmadan beraberlikle ayrıldı.