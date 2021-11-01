Galatasaray Avrupa maçı ne zaman? Galatasaray Lokomotif Moskova maçı için geri sayım başladı

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Lokomotif Moskova Galatasaray maçı, Sarı Kırmızılı temsilcimizin Avrupa arenasında kritik bir öneme sahip olacak. E Grubunda 4 puanla liderlik koltuğunda oturan Galatasaray, bu karşılaşmadan 3 puan alması halinde yerini korumaya devam edecek. Peki, Galatasaray Avrupa maçı ne zaman? İşte, o detaylar

LOKOMOTİF MOSKOVA GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi E Grubu mücadelesinde Lokomotoif Moskova'ya konuk olacak. 21 Ekim 2021 tarihinde TSİ 22.00'da oynanacak mücadele, Exxen'den canlı izlenebilecek.