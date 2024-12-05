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Galatasaray avantajı kaptırdı

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#Galatasaray#Ziraat Bankkart#Voleybol
Galatasaray avantajı kaptırdı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 05, 2024 03:38

2025 CEV Kupası 8’li Finaller Turu'ndaki Türk derbisinde Ziraat Bankkart, deplasmanda Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-1 mağlup etti.

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Voleybol Erkekler CEV Kupası 8'li final turu ilk maçında Ziraat Bankkart, deplasmanda Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-1 yendi.

Galatasaray HDI Sigorta ile Ziraat Bankkart’ı karşı karşıya getiren eşleşmenin ilk ayağında kazanan taraf 3-1’lik (25-22, 16-25, 21-25, 13-25) skorla Ziraat Bankkart oldu. Ziraat’te Ter Maat 26, Anderson 24 sayıyla öne çıktı.

Rövanş maçı 19 Aralık’ta Ankara’da oynanacak. CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi D Grubu’nda ikinci sırada yer alan Halkbank sahasında lider Perugia’ya 3-0 yenildi. İtalyan ekibi puanını 9 yaparken, temsilcimiz 4 puana kaldı.

Salon: Burhan Felek Vestel

Hakemler: Gregor Novak (Slovenya), Antonella Verrascina (İtalya)

Galatasaray HDI Sigorta: Doğukan Ulu, Patry, Kovar, Ahmet Tümer, Arslan Ekşi, Atanasov (Hasan Yeşilbudak, Caner Ergül, Muzaffer Yönet, Aykut Acar, Cardoso, Oğuzhan Karasu)

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Ziraat Bankkart: Anderson, Emre Savaş, Ter Maat, Clevenot, Bedirhan Bülbül, Murat Yenipazar (Berkay Bayraktar)

Setler: 25-22, 16-25, 21-25, 13-25

Süre: 109 dakika (31, 27, 27, 24)

 

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#Galatasaray#Ziraat Bankkart#Voleybol

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