Galatasaray - Atletico Madrid maçı sonrası UEFA ülke puanı güncellendi!

UEFA Şampiyonlar Ligi 7. hafta mücadelesinde Galatasaray, sahasında Atletico Madrid ile karşı karşıya geldi. RAMS Park'taki mücadele 1-1 sona erdi.

Atletico Madrid, 4. dakikada Giuliano Simeone'nin golüyle 1-0 öne geçti. Galatasaray'ın golünü 20. dakikada Marcos Llorente kendi kalesine attı.

Bu sonucun ardından Galatasaray, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde ilk kez beraberlik yaşadı ve puanını 10 yaptı. Atletico Madrid, 13 puana yükseldi.

UEFA ülke puanında güncel sıralama şöyle:

1 İngiltere 104.102

2 İtalya 92.267

3 İspanya 86.265

4 Almanya 82.974

5 Fransa 75.605

6 Hollanda 66.095

7 Portekiz 63.666

8 Belçika 58.150

9 Türkiye 48.125

10 Çekya 46.075

