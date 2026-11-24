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Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 5. haftasında konuk ettiği İngiliz temsilcisi Aston Villa'yı 1-0 yendi.

Sarı kırmızılılarda maçın tek golü, milli golcü Deniz Gül'den geldi. 77. dakikada tekmeye kafa atan Deniz Gül, Villa ağlarını sarstı ve önemli bir zaferin mimarı oldu.

OKAN BURUK'TAN 3 DEĞİŞİKLİK

Teknik direktör Okan Buruk, son oynadıkları resmi maçın ilk 11'inde 3 değişikliğe gitti.

Galatasaray, müsabakaya Uğurcan Çakır, Wilfried Singo, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Ismail Jakobs, Mario Lemina, Lucas Torreira, Yunus Akgün, Aleksey Batrakov, Eren Elmalı ve Barış Alper Yılmaz ilk 11'iyle çıktı.

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Sarı-kırmızılı ekibin yedek kulübesinde ise Günay Güvenç, Jankat Yılmaz, El Chadaille Bitshiabu, Gabriel Sara, Leroy Sane, Lesley Ugochukwu, İlkay Gündoğan, Deniz Gül, Berat Luş ve Renato Nhaga yer aldı.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Samsunspor'u iç sahada 2-1 yendikleri maçın ilk 11'ine göre Aston Villa'ya karşı 3 değişiklik yaptı. Buruk, Samsunspor'a karşı ilk 11'de başlayan Deniz Gül ve Sara'yı yedek oturturken, statü gereği forma giyemeyen Kaan Ayhan'ı da kadroya almadı. 53 yaşındaki teknik adam, bu oyuncuların yerine Aston Villa karşısında Lemina, Sanchez ve Jakobs'u sahaya sürdü.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE EN UZUN SERİ

Galatasaray, Aston Villa'yı yenerek UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki en uzun galibiyet serisini egale etti.

Sarı-kırmızılı ekip, daha önceki sezonlarda ligde en fazla üst üste 3 maçta galip gelmişti.

Bu sezon da Şampiyonlar Ligi'ndeki son üç maçında Lille, Stuttgart ve Aston Villa'yı mağlup eden Galatasaray, galibiyet serisini 3 maça çıkardı.

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İKİ MAÇTA GOL YEMEDİ

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki son iki maçında gol yemedi.

Organizasyonun dördüncü haftasında Stuttgart'a gol izni vermeyen sarı-kırmızılılar, Aston Villa karşısında da gol yemedi.

44 MAÇTA GOL ATTI

Galatasaray'ın Avrupa kupalarında yaptığı son 44 müsabakada en az 1 gol atıldı.

Sarı-kırmızılı takımın 2021-2022 sezonunda UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda İspanya temsilcisi Barcelona ile deplasmanda yaptığı mücadele 0-0 beraberlikle sonuçlandı. Söz konusu karşılaşma, Galatasaray'ın Avrupa kupalarında gol sesinin çıkmadığı son maç oldu.

DENİZ GÜL, BÜLENT KORKMAZ GİBİ! ŞAŞIRTAN TARİH

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Gecenin adamı Deniz Gül, tekmeye kafa atarak Aston Villa ağlarını sarstı. Golün ağlarla buluşmasından sonra takım arkadaşları bile beraber saha kenarına koşan ve sevincini yaşayan Deniz Gül, kanlar içinde yerde kaldı.

TEDAVİ OLURKEN GÜLÜMSEDİ

Deniz Gül'ün burnuna yapılan tedavi sırasında gülümseyerek objektiflerde yer alması dikkat çekti. Deniz, burnunda bandaj ile oynamaya devam etti.

Bununla beraber 2000 yılında Bülent Korkmaz, UEFA Kupası finalinde oynanan Arsenal karşılaşmasında kırık kolu ile oyuna devam etmişti.

Deniz Gül'ün yüzünde bandaj ile devam ederek Aston Villa zaferinin mimarı olması ve bunun Bülent Korkmaz'ın doğduğu gün yaşanması, tarihin bir cilvesi olarak nitelendirildi.

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