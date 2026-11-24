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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Aston Villa maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

"ALINLARINDAN ÖPMEK GEREKİYOR"

"Maç için mutluyuz ama şehitlerimiz var... Bu haberler bizi üzüyor, başsağlığı dileyerek başlayacağım. Taktiksel ve fiziksel olarak en iyi maçımız bu sezon diyebilirim. Çok pozisyon üretmedik ama ikinci yarı rakibi kalemize hiç getirmedik. Fiziksel olarak Premier Lig takımını sahada zorlamak, onlardan üstün olmak en önemli şeylerden biriydi. Muhteşem bir seyirci vardı. Oyuncularımın alınlarından öpmek gerekiyor. Oyuncularımla gurur duyuyorum."

DENİZ GÜL İÇİN AÇIKLAMA

"Deniz Gül'ü gördük... Kafasına, burnuna gelen darbe sonrası devam etti ve %100'ünü verdi. Durumuna bakacağız, belki kırık var. Yarık var... Ona rağmen inanılmaz devam etti."

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"BİR ÜST TURU HEDEFLİYORUZ"

"Ülke puanı, her şey çok değerli... Bu galibiyeti herkese armağan etmek istiyorum. Türk takımlarının neler yapabildiğini, bu sene Avrupa'da oynayan bütün takımlarımız gösteriyor. Fenerbahçe de oynayacak, Arda Hoca da var orada... Gönlümüz nereye gidecek... Türk takımlarının başarısı çok önemli. Beşiktaş, Trabzonspor da var. Biz de bir üst turu hedefliyoruz."

"TÜRK FUTBOLU İÇİN ÖNEMLİ BİR GECE"

"Dünyanın en iyi liginin takımlarını yenmek bizim için çok değerli. Neler yapabilecek, hangi kadroyla çıkacak, oyun içerisinde neler yapacak? Hesaba kattığımız birçok şey vardı bence. Taktiksel anlamda en iyi maçlarımızdan birini oynadık. Belki çok fazla pozisyon üretmedik ama rakibimize hiç kalemizi tutan şut vermeden, özellikle ikinci yarı bence hem taktiksel olarak hem fiziksel olarak da çok büyük bir üstünlük kurduk rakibimize karşı. Burada tabii ki planlarımız, oyuncularımızla yaptığımız planlarımız ama oyuncularımızın çok özverisi ve Galatasaray taraftarının yine bugün statta takımla birlikte, takımın oyunuyla birlikte onların da isteklerini, desteklerini birleştirmesi. Bence özellikle 1-0 sonrası çok fazla rakibi kalemize yaklaştırmadık. Bu baskıyı kurmamızda seyircimizle birliktelik de çok önemli oluyor tabii ki. Dediğim gibi önemli bir gece, Türk futbolu için önemli bir gece."