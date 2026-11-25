Haberlerimizi Google’da Takip Edin Gelişmelerden anında haberdar olun. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

Haberin Devamı

Aston Villa Teknik Direktörü Unai Emery, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'a mağlup oldukları karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

İspanyol teknik adam, Galatasaray'ın baskılı oyununa ve taraftar desteğine dikkat çekerken karşılaşmanın hakemini de eleştirdi.

"BU STATTA OYNAMAK KOLAY DEĞİL"

Maçla ilgili konuşan Unai Emery "Galatasaray'a karşı oynamak zor. Devamlı pres yapıyorlar. İleride yoğun baskı uyguluyorlar. Taraftarları da çok fazla destek olup yardımcı oluyor. Bu statta oynamak kolay değil. İlk yarıda fantastik bir iş çıkardık çünkü onları durdurduk. Top ve pozisyon üstünlüğü bizdeydi. Onların hücumlarını engelledik." dedi.

Haberin Devamı

"İKİNCİ YARIDA GALATASARAY'I DURDURAMADIK"

İkinci yarı için konuşan Emery "Hücumda eksik kaldık. Çok az ofansif aksiyonumuz oldu. Hücum anlamında bireysel ya da takım olarak pozisyon yaratamadık. İlk yarıda onları durdurduk ama ikinci yarıda bunu yapamadık. Yine yeterli ofansif işler yapamadık." açıklamasını yaptı.

"İLK 8 ŞANSIMIZ AZALDI"

Mağlubiyetin kendileri için olumsuz bir tablo yaratacağını söyleyen İspanyol teknik adam "Maç zordu ama onlar bir pozisyonda golü attı. İkinci yarıda dört kornerleri vardı ve bir gol attılar. Pek çok şey pozitifti. Şimdi geliştirmemiz gereken şeyler var. Bu seviyede rekabet etmek istiyorsak bunu nasıl yapabileceğimizi biliyoruz. Bu maçı kaybetmek ilk 8 şansımızı azalttı. Bir sonraki maçlarda kendimizi geliştirmeye çalışacağız. Daha çok puana ihtiyacımız var. Hala pozitifim. İlk 8 şansımız olabilir ancak favori olma konumumuzu kaybettik." dedi.

"HAKEMİN ADİL DAVRANDIĞINI DÜŞÜNMÜYORUM"

Alman hakem Daniel Siebert'i eleştiren Emery "Biraz hayal kırıklığına uğradım. Galatasaray gol attıktan sonra futbol oynamak imkansız hale geldi. Sürekli zaman geçirdiler. Hakem sadece 5 dakika uzatma verdi. Hakemin bu konuda adil davrandığını düşünmüyorum. Hakemi suçlamıyorum ama bunu söylemem lazım." ifadelerini kullandı.