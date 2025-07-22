Galatasaray artık özgür ve mutlu! Bankalar Birliği’ne ödeme yapıldı ve borç kapandı

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Galatasaray Kulübü mali özgürlüğüne ulaştırma adına dün çok önemli hamleler yaptı.

KAP'A AÇIKLAMA

Sarı kırmızılılar ilk olarak Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) gönderilen bildirimde “Şirketimizin 03.07.2025 tarihli yönetim kurulu kararı çerçevesinde 5.4 milyar TL olan çıkarılmış sermayesinin, kayıtlı sermaye sistemi içerisinde 8.1 milyar TL nakit sermaye artırımı yoluyla %150 oranında artırılarak 13.5 milyar TL’ye yükseltilmesine ilişkin 07.07.2025 tarihinde başlayan 15 günlük yeni pay alma haklarının kullandırılması süreci 21.07.2025 tarihinde tamamlanmıştır” diyerek sermaye artışını camiaya müjdeledi.

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1.3 MİLYAR TL’LİK BORÇ KAPANDI

Dün ayrıca Galatasaray ile Nivak Yapı AŞ ile hasılat paylaşımı modeli üzerinden yapılan Florya Projesi anlaşması kapsamında kulübün kasasına 50 milyon dolar girdi.. Bu paranın 35 milyon doları Bankalar Birliği’ne ödendi ve borç kapandı. Mart 2021’de ilk imzanın atılması ve Mayıs 2021 ve Şubat 2023’te yapılan yapılandırmalarla vadesi Mayıs 2030’a katılan anlaşma kapsamında sarı kırmızılıların son olarak 1.3 milyar TL’lik borcu bulunuyordu.

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TRANSFERDE KULÜP RAHAT EDECEK

Bankalar Birliği’ne olan borcun ortadan kalkmasıyla birlikte Galatasaray gelirinin yarısını verdiği borç ve faiz yükünden kurtuldu. Daha önce açıklanan 6.5 milyar TL’lik harcama limitinde bedelli sermaye artırımından gelen para yer almazken bu operasyon sonrası Galatasaray’ın kullanabileceği limit 200 milyon dolara (yaklaşık 8.1 milyar TL) çıktı. Limitlerin yükselmesiyle birlikte de Cimbom başta Victor Osimhem ve Ederson olmak üzere transferlerde rahat hareket edebilecek.