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Galatasaray, Arsenal ile masada! Osimhen'in bonservisi belli oldu

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#Galatasaray#Osimhen#Arsenal
Galatasaray, Arsenal ile masada Osimhenin bonservisi belli oldu
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 14, 2026 14:01

Galatasaray, Arsenal'den 2 yıldız ismin transferi için görüştüğü esnada, İngiliz kulübünden sürpriz Osimhen çıkışı geldi.

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Transfer döneminin son günleri yaklaşırken Galatasaray ile Arsenal arasında dikkat çeken bir trafik yaşanıyor. İngiliz ekibinin Gabriel Martinelli ve Ethan Nwaneri için Galatasaray ile yaptığı görüşmelerde, sarı-kırmızılıların yıldız golcüsü Victor Osimhen’in geleceğinin de gündeme geldiği öne sürüldü.

Galatasaray, Arsenal ile masada Osimhenin bonservisi belli oldu

ARSENAL'DEN OSIMHEN HAMLESİ

İngiltere Premier Lig'in son şampiyonu Arsenal, forvet transferi için çalışmalarını hızlandırırken Victor Osimhen seçeneğini yeniden masaya aldı. Arsenal sportif direktörü Andrea Berta ile Galatasaray arasındaki görüşmelerde Nijeryalı golcünün durumunun da konuşulduğu belirtildi.

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Osimhen'in Arsenal'e transfer ihtimalinin görüşmelerde kim tarafından gündeme getirildiği ise netlik kazanmadı. Galatasaray'ın yıldız futbolcunun durumunu İngiliz kulübüne aktardığı ya da Arsenal tarafının Osimhen için nabız yokladığı ihtimalleri üzerinde duruluyor.

Galatasaray, Arsenal ile masada Osimhenin bonservisi belli oldu

GALATASARAY'IN MARTINELLI İÇİN TEKLİFİ

Görüşmelerin ana gündem maddelerinden biri ise Gabriel Martinelli. Galatasaray'ın Brezilyalı kanat oyuncusu için Arsenal'e yaklaşık 45 milyon Euro'luk teklif yaptığı ve İngiliz ekibinin bu öneriyi değerlendirmeye aldığı bildirildi.

Sarı-kırmızılıların ayrıca genç futbolcu Ethan Nwaneri ile de ilgilendiği, geçen sezonun ikinci yarısını Marsilya'da kiralık geçiren oyuncunun durumunun da görüşmelerde ele alındığı ifade edildi.

Galatasaray, Arsenal ile masada Osimhenin bonservisi belli oldu

Bu nedenle Osimhen'in geleceğinin Martinelli veya Nwaneri transferleriyle bağlantılı bir senaryoya dönüşüp dönüşmeyeceği de merak konusu oldu.

ARSENAL'İN İLK TERCİHİ ALVAREZ

Arsenal'in forvet listesinin üst sıralarında uzun süredir Atletico Madrid forması giyen Julian Alvarez bulunuyor. Ancak Arjantinli yıldız için 100 milyon sterlinin üzerindeki bonservis beklentisinin Londra ekibinin planlarını zorlaştırdığı belirtiliyor.

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Bu gelişmenin ardından Arsenal'in alternatif hedeflere yönelmeyi değerlendirdiği ve Osimhen'in yeniden gündeme geldiği kaydedildi.

Galatasaray, Arsenal ile masada Osimhenin bonservisi belli oldu

GALATASARAY'IN TALEP ETTİĞİ BONSERVİS BELLİ OLDU

Galatasaray'ın Osimhen için henüz kesin bir bonservis bedeli belirlemediği ancak oyuncu için yaptığı yatırımın en azından karşılığını almak istediği belirtiliyor. Bu rakamın yaklaşık 70 milyon euro seviyesinde olduğu ifade ediliyor.

Galatasaray, Arsenal ile masada Osimhenin bonservisi belli oldu

Arsenal'in Osimhen için resmi bir teklif yapıp yapmayacağı ise henüz netleşmiş değil. Ancak İngiliz kulübünün transfer döneminin kapanmasına kısa süre kala forvet arayışında seçeneklerini genişletmesi, Nijeryalı yıldızın geleceğiyle ilgili iddiaları güçlendirdi.

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Öte yandan Osimhen için Tottenham'ın da devrede olduğu ve Londra ekibinin hücum hattını güçlendirmek istediği belirtiliyor.

 

 

 

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#Galatasaray#Osimhen#Arsenal

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