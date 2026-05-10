Galatasaray, Arda Turan'ın golcüsünü istiyor! Icardi'nin yerine gelecek

Galatasaray, üst üste 4. kez, toplamda 26. şampiyonluğuna ulaştı. Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde başarılı işlere imza atan sarı kırmızılılar, gelecek sezon daha iyisini yapmak için transfer çalışmalarını hızlandırdı.

Cimbom, bu bağlamda Icardi ile sözleşme yenilemedi ve forvet arayışına girdi. Halihazırda Osimhen'i elinde bulunduran Galatasaray, Nijeryalı golcünün yanında genç ve potansiyeli yüksek bir ismi almayı planıyor.

HEDEF, ARDA TURAN'IN GOLCÜSÜ

Ukrayna basınında yer alan bilgilere göre Galatasaray, Arda Turan'ın takımı Shakhtar Donesk forması giyen 20 yaşındaki golcü Kaua Elias ile ilgileniyor.

KAUA ELIAS KİMDİR?

28 Mart 2006'da Brezilya'da dünyaya gelen Elias, 1.81 boyunda ve santrfor bölgesinde forma giyiyor.

Sağ ayağını etkili bir şekilde kullanabilen Elias, Brezilya U17 milli takımı ile 12 maça çıkmış, 9 gol üretmişti.

2024-25 sezonunda Fluminense'den 17 milyon Euro bedelle Shakhtar'a transfer olan Elias, bu sezon toplamda 35 müsabakada rol alırken 11 gol 7 asist üretti.