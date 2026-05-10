×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVOLEYBOLCANLI SKORTENİSVİDEOTV REHBERİ
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Galatasaray, Arda Turan'ın golcüsünü istiyor! Icardi'nin yerine gelecek

Güncelleme Tarihi:

#Galatasaray Transfer#Arda Turan#Transfer
Galatasaray, Arda Turanın golcüsünü istiyor Icardinin yerine gelecek
Ömer Aykut ÖZAŞKIN
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 10, 2026 15:40

Süper Lig'de 2025-26 sezonu şampiyonu Galatasaray, gelecek sezonun transfer çalışmalarına hız kesmeden devam etti. Cimbom, bu bağlamda Arda Turan'ın forvetine göz dikti. Icardi'den boşalacak forvet rotasyonunda forma genç golcüye verilmesi planlanıyor.

Haberin Devamı

Galatasaray, üst üste 4. kez, toplamda 26. şampiyonluğuna ulaştı. Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde başarılı işlere imza atan sarı kırmızılılar, gelecek sezon daha iyisini yapmak için transfer çalışmalarını hızlandırdı.

Gözden KaçmasınMauro Icardi paylaştı: Teşekkür ederimMauro Icardi paylaştı: Teşekkür ederim!Haberi görüntüle

Cimbom, bu bağlamda Icardi ile sözleşme yenilemedi ve forvet arayışına girdi. Halihazırda Osimhen'i elinde bulunduran Galatasaray, Nijeryalı golcünün yanında genç ve potansiyeli yüksek bir ismi almayı planıyor.

Galatasaray, Arda Turanın golcüsünü istiyor Icardinin yerine gelecek

HEDEF, ARDA TURAN'IN GOLCÜSÜ

Ukrayna basınında yer alan bilgilere göre Galatasaray, Arda Turan'ın takımı Shakhtar Donesk forması giyen 20 yaşındaki golcü Kaua Elias ile ilgileniyor.

Haberin Devamı

Galatasaray, Arda Turanın golcüsünü istiyor Icardinin yerine gelecek

KAUA ELIAS KİMDİR?

28 Mart 2006'da Brezilya'da dünyaya gelen Elias, 1.81 boyunda ve santrfor bölgesinde forma giyiyor.

Gözden KaçmasınAziz Yıldırımın forvet sözü ortaya çıktı Kazanırsam, alacağımAziz Yıldırım'ın forvet sözü ortaya çıktı! 'Kazanırsam, alacağım'Haberi görüntüle

Sağ ayağını etkili bir şekilde kullanabilen Elias, Brezilya U17 milli takımı ile 12 maça çıkmış, 9 gol üretmişti.

Galatasaray, Arda Turanın golcüsünü istiyor Icardinin yerine gelecek

2024-25 sezonunda Fluminense'den 17 milyon Euro bedelle Shakhtar'a transfer olan Elias, bu sezon toplamda 35 müsabakada rol alırken 11 gol 7 asist üretti.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Galatasaray Transfer#Arda Turan#Transfer

BAKMADAN GEÇME!