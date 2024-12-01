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Galatasaray, Arda Turan'a karşı! Muhtemel 11'ler...

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#Süper Lig#Galatasaray#Arda Turan
Galatasaray, Arda Turana karşı Muhtemel 11ler...
Oluşturulma Tarihi: Aralık 01, 2024 07:00

Trendyol Süper Lig’de lider Galatasaray sahasında ikas Eyüpspor ile karşılaşacak. RAMS Park’ta 19.00’da başlayacak maçı Oğuzhan Çakır yönetecek. Maçı özel kılansa, bir Galatasaray efsanesi olan Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan’ın çalıştırıcı olarak ilk kez sarı kırmızı ekibe karşı sahada yer alacak olması...

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Sarı-kırmızılı kulübün altyapısından yetişen, Atletico Madrid, Barcelona ve Başakşehir’de oynadıktan sonra futbolu sarı kırmızılılarda bırakan Arda Turan RAMS Park’a bu kez rakip takım teknik direktörü olarak çıkacak.

İki takım ilk kez karşılaşacak

Daha önce Galatasaray’da oynayan Emre Akbaba, Leo Dubois, Muhammed Birkan Tetik, Sinan Gümüş de Arda Turan’ın görev vermesi halinde eski takımlarına karşı forma giyecekler. Aynı zamanda Galatasaray ve Eyüpspor tarihlerinde ilk kez karşı karşıya gelecek. Ev sahibi ekipte ön çapraz bağ sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Mauro Icardi’nin yanı sıra Kaan Ayhan ile Jakobs, Eyüpspor’a karşı sahaya çıkamayacak. Cezası tamamlanan Kolombiyalı stoper Davinson Sanchez ise formasına kavuşacak.

 
 
 
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Spor Arena (@sporarena)'in paylaştığı bir gönderi

Eyüpspor'da 7 eksik var

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İlk kez mücadele ettiği Süper Lig’de teknik direktör Arda Turan yönetiminde iyi bir performans sergileyen ve haftaya 4. sırada giren Eyüpspor hem üstün performansını sürdürmek hem de rakibine ilk yenilgisini tattırma amacında. Konuk ekipte Robin Yalçın, Ahmed Kutucu ve Melih Kabasakal sarı kart cezaları, Recep Niyaz, Fredrik Midtsjö, Umut Meraş ve Ruben Vezo ise sakatlıkları nedeniyle bugün sahada olamayacak. Gönderilmesi beklenen Jonjo Shelvey’nin de bugünkü karşılaşmada oynaması beklenmiyor.

Galatasaray, Arda Turana karşı Muhtemel 11ler...

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#Süper Lig#Galatasaray#Arda Turan

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