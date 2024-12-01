Galatasaray, Arda Turan'a karşı! Muhtemel 11'ler...

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Sarı-kırmızılı kulübün altyapısından yetişen, Atletico Madrid, Barcelona ve Başakşehir’de oynadıktan sonra futbolu sarı kırmızılılarda bırakan Arda Turan RAMS Park’a bu kez rakip takım teknik direktörü olarak çıkacak.

İki takım ilk kez karşılaşacak

Daha önce Galatasaray’da oynayan Emre Akbaba, Leo Dubois, Muhammed Birkan Tetik, Sinan Gümüş de Arda Turan’ın görev vermesi halinde eski takımlarına karşı forma giyecekler. Aynı zamanda Galatasaray ve Eyüpspor tarihlerinde ilk kez karşı karşıya gelecek. Ev sahibi ekipte ön çapraz bağ sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Mauro Icardi’nin yanı sıra Kaan Ayhan ile Jakobs, Eyüpspor’a karşı sahaya çıkamayacak. Cezası tamamlanan Kolombiyalı stoper Davinson Sanchez ise formasına kavuşacak.

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Eyüpspor'da 7 eksik var

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İlk kez mücadele ettiği Süper Lig’de teknik direktör Arda Turan yönetiminde iyi bir performans sergileyen ve haftaya 4. sırada giren Eyüpspor hem üstün performansını sürdürmek hem de rakibine ilk yenilgisini tattırma amacında. Konuk ekipte Robin Yalçın, Ahmed Kutucu ve Melih Kabasakal sarı kart cezaları, Recep Niyaz, Fredrik Midtsjö, Umut Meraş ve Ruben Vezo ise sakatlıkları nedeniyle bugün sahada olamayacak. Gönderilmesi beklenen Jonjo Shelvey’nin de bugünkü karşılaşmada oynaması beklenmiyor.