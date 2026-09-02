Galatasaray, Arda Okan Kurtulan ile anlaştı! Göztepe'den bonservis kararı

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Trendyol Süper Lig'de yeni sezona mutlak şampiyonluk hedefiyle hazırlanan Galatasaray transfer döneminin bitmesine günler kala çalışmalarına devam ediyor.

OKAN BURUK LİSTEYİ VERDİ

Teknik direktör Okan Buruk'un verdiği liste doğrultusunda harekete geçen sarı-kırmızılılara müjdeli haber geldi.

ARDA OKAN'DAN YEŞİL IŞIK

Göztepe’nin sağ beki Arda Okan Kurtulan’ı kadrosuna katmak isteyen Galatasaray Yönetimi, genç oyuncunun menajeriyle İstanbul’da bir araya geldi. Taraflar el sıkarak prensip anlaşmasına vardı.

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BEKLENTİ 10 MİLYON

Ancak Göztepe ile bonservis konusunda hâlâ beklenen mutabakat sağlanamadı. Kapıyı 10 milyon Euro’dan açan İzmir ekibiyle görüşmeler sürüyor.

NHAGA KİRALANABİLİR

Renato Nhaga takası başta olmak üzere çeşitli alternatifler de hâlâ masada. SarıKırmızılılar bu transferi de Şampiyonlar Ligi listesine yetiştirmenin hesapları içinde.