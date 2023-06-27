×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL YAZARLAR
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Galatasaray aradığı sol beki Almanya'da buldu! Angelino iddiası...

Güncelleme Tarihi:

#Galatasaray#Transfer#Angelino
Galatasaray aradığı sol beki Almanyada buldu Angelino iddiası...
Oluşturulma Tarihi: Haziran 27, 2023 12:21

Galatasaray'ın Bundesliga ekiplerinden Hoffenheim'da forma giyen sol bek oyuncusu Angelino ile yakından ilgilendiği öne sürüldü.

Haberin Devamı

Transferde sol bek arayışlarını sürdüren Galatasaray'da sürpriz bir isim gündeme geldi. Galatasaray, Bundesliga ekiplerinden Hoffenheim'da forma giyen sol bek oyuncusu Angelino ile yakından ilgileniyor.

BeIN Sports'un haberine göre; sarı Kırmızılı takım, bonservisini elinde bulunduran RB Leipzig ile pazarlıklara devam ederken, satın alma opsiyonlu kiralama teklifinin masada olduğu belirtildi.

GÖRÜŞMELER OLUMLU İLERLİYOR

Olumlu ilerleyen görüşmelerin ardından, Galatasaray'ın transferi yakın zamanda açıklaması bekleniyor.

Geçtiğimiz sezon Hoffenheim formasıyla toplam 35 maça çıkan 26 yaşındaki İspanyol sol bek 1 gol 12 asistlik performans sergiledi.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Galatasaray#Transfer#Angelino

BAKMADAN GEÇME!

BİR SORUDAN FAZLASI | İş görüşmesinde yalan söyledim, yakalanır mıyım

BİR SORUDAN FAZLASI | İş görüşmesinde yalan söyledim, yakalanır mıyım?

#İş Görüşmesi
Kayıp denizaltı Titan, yeni bir trendi tartışmaya açtı... Milyarderler neden oradaydı

Kayıp denizaltı Titan, yeni bir trendi tartışmaya açtı... Milyarderler neden oradaydı?

#Titanik
950 milyon voltluk elektriğe kapıldı ve hayatta kaldı... Peki ama nasıl Amberın inanılmaz hikâyesi...

950 milyon voltluk elektriğe kapıldı ve hayatta kaldı... Peki ama nasıl? Amber'ın inanılmaz hikâyesi...

#Amber Escudero-Kontostathis