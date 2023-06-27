Galatasaray aradığı sol beki Almanya'da buldu! Angelino iddiası...

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Transferde sol bek arayışlarını sürdüren Galatasaray'da sürpriz bir isim gündeme geldi. Galatasaray, Bundesliga ekiplerinden Hoffenheim'da forma giyen sol bek oyuncusu Angelino ile yakından ilgileniyor.

BeIN Sports'un haberine göre; sarı Kırmızılı takım, bonservisini elinde bulunduran RB Leipzig ile pazarlıklara devam ederken, satın alma opsiyonlu kiralama teklifinin masada olduğu belirtildi.

GÖRÜŞMELER OLUMLU İLERLİYOR

Olumlu ilerleyen görüşmelerin ardından, Galatasaray'ın transferi yakın zamanda açıklaması bekleniyor.

Geçtiğimiz sezon Hoffenheim formasıyla toplam 35 maça çıkan 26 yaşındaki İspanyol sol bek 1 gol 12 asistlik performans sergiledi.