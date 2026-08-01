Galatasaray aradığı 10 numarayı buldu! Hedefte dünya yıldızı var

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Trendyol Süper Lig'de üst üste 5. kez şampiyonluğu hedefleyen Galatasaray transfer çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor.

ON NUMARAYA TAKVİYE

Teknik direktör Okan Buruk'un verdiği liste doğrultusunda harekete geçen ve on numara bölgesine takviye yapmak isteyen sarı-kırmızılılar için yeni bir iddia ortaya atıldı.

HEDEF DE BRUYNE

Belçika basınında yer alan habere göre Galatasaray, Napoli'den ayrılmaya hazırlanan Kevin De Bruyne'yi kadrosuna katmak için harekete geçti.

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YETKİ VERDİ

Haberin detaylarında 35 yaşındaki Belçikalı yıldızın, İtalyan ekibinden ayrılmayı kafasına koyduğu ve menajerine tam yetki verdiği belirtildi.

PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon Napoli formasıyla 21 resmi maça çıkan Kevin De Bruyne bu karşılaşmalarda 5 gol ve 4 asistlik skor katkısı sağladı.