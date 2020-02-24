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Futbol
AA
Haber Giriş: 24.02.2020 - 16:19,Son Güncelleme:/

Galatasaray ara vermedi

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Galatasaray ara vermedi
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Galatasaray, Süper Lig'in 24. haftasında 1 Mart Pazar günü sahasında Gençlerbirliği ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, Fenerbahçe derbisinde tam süre görev alan futbolcuların yenilenme çalışması yaptığı bildirildi.

Diğer futbolcuların ise ısınma hareketleri, kuvvet ve koşu çalışmasının ardından 19 yaş altı takımı ile çift kale maç oynadığı belirtildi.

Sarı-kırmızılı takım, hazırlıklarına bir günlük iznin ardından 26 Şubat Çarşamba günü yapacağı antrenmanla devam edecek.

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