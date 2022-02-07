Galatasaray antrenmanında sürpriz! 16 yaşındaki Kırgız Beknaz Almazbekov...

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Florya Metin Oktay Tesisleri'nde, Teknik Direktör Domenec Torrent yönetimindeki antrenmanda Alanyaspor karşılaşmasına ilk 11'de başlayan futbolcular salonda çalıştı.

Diğer futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından Galatasaray'ın altyapı takımlarının karmasıyla çift kale maç yaptı.

Yeni transferler Semih, Pulgar ve Gomis çift kalenin tamamında forma giydi.

Galatasaray, yarını izinli geçirecek.

16 YAŞINDAKİ KIRGIZ BEKNAZ ALMAZBEKOV İDMANDA

Bu arada, Galatasaray altyapısında forma giyen 16 yaşındaki Kırgız Beknaz Almazbekov ilk kez A takımla idmana çıktı.