Galatasaray - Antalyaspor maçında protokol tribününü karıştıran küfür

Mahmut Recevik, maçın 51. dakikasında Emre Kılınç atılınca tribündeki TFF yöneticilerine dönerek küfretti. TFF yöneticisi Erdem ve Futbol Gelişim Direktörü Kafkas protesto için stadı terk ederken, Düşmez, “Ben TFF’yi temsilen buradayım” diyerek kaldı. Maçtan sonra da küfreden Recevik, PFDK’ya sevk edilecek.

G.Saray’ın çok önemli bir puan kaybına uğradığı Fraport-TAV Antalyaspor maçının ikinci yarısında ve bitiş düdüğünden sonra protokol tribününde tatsız olaylar yaşandı.... Müsabakanın hakemi Abdülkadir Bitigen, 51. dakikada Amilton’a yaptığı hareket nedeniyle Emre Kılınç’a kırmızı kart gösterince tribündeki ortam bir anda gerildi. Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi Mahmut Recevik, Türkiye Futbol Federasyonu’nu (TFF) ve hakemleri hedef alan küfürler savurdu. Recevik’in sözleri, aynı tribünde oturan TFF yönetim kurulu üyeleri Ali Düşmez, İsmail Erdem ve Futbol Gelişim Direktörü Tolunay Kafkas’ta adeta şok etkisi yarattı.

Cengiz ve Günay özür diledi ama...

Erdem ve Kafkas, Recevik’in tavırlarını protesto etmek amacıyla tribünü terk etme kararı aldı. İkilinin stadı terk etmek için ayağa kalkması üzerine Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ve başkan yardımcısı Yusuf Günay, Recevik adına özür dileyip ortalığı yatıştırmaya çalıştı ancak Erdem ve Kafkas’ın gitmelerini engelleyemedi. TFF’nin diğer yöneticisi Düşmez ise, “Ben buraya TFF’yi temsilen geldim. Burada kalıp TFF’ye küfür eden kişiyi ve kötü sözlerini rapor ettireceğim” diyerek tribünde oturdu. Mustafa Cengiz ve Yusuf Günay’ın çabalarıyla bir süre sessiz kalan Mahmut Recevik, hakemin bitiş düdüğünden sonra protokolde TFF’ye ayrılan bölüme dönerek, “Sizin federasyonunuzun a.. k...” diye bir küfür daha etti.

Olayı Nihat Özdemir’e anlattılar

TFF Yöneticisi Ali Düşmez, Mahmut Recevik’e, “Ahlaksız herif” diye karşılık verdikten sonra stadı terk etti. Ali Düşmez ve İsmail Erdem’in daha sonra TFF Başkanı Nihat Özdemir’le görüşerek, Türk Telekom Stadı’nda yaşananları anlattığı belirtildi. Özdemir de gerekenin yapılacağını bildirip sakin olmalarını istedi. Özdemir ayrıca bu hafta içinde konuyla ilgili olarak Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz’le bir görüşme yapma kararı aldı. Karşılaşmada görev yapan TFF temsilcilerinin de Mahmut Recevik’in küfürlerini raporlarında yazdığı ve sarı kırmızılı yöneticinin Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk edileceği öğrenildi.

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