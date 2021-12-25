Galatasaray-Antalyaspor maçında Kerem Aktürkoğlu'ndan dikkat çeken 'Harry Potter' sevinci! Kariyerinde bir ilk yaşadı...

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Galatasaray ile Antalyaspor'un kozlarını paylaştığı Süper Lig'in 19. hafta mücadelesinde Kerem Aktürkoğlu'nun performansı ve gol sonrasındaki sevinci dikkat çekti.

1 GOL, 1 ASİST

Karşılaşmanın 45. dakikasında Sofiane Feghouli'nin golüyle öne geçen Galatasaray'da asisti yapan isim Kerem Aktürkoğlu oldu.

Dakikalar 52'yi gösterdiğinde ise Kerem Aktürkoğlu bir kez daha sane aldı ve takımını rahatlatan golü kaydetti.

KARİYERİNDE BİR İLK

Ceza sahasına girmeden önce yaptığı harika vuruşla ağları havalandıran milli oyuncu, Süper Lig kariyerinde ilk kez ceza sahası dışından fileleri sarstı.

HARRY POTTER SEVİNCİ

Kerem Aktürkoğlu'nun gol sevincini Harry Potter temalı yapması da dikkat çekti. Genç yıldızın hareketleri, sosyal medyada da çok konuşuldu.

HARRY POTTER'A BENZETİLMİŞTİ

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Kerem Aktürkoğlu, Galatasaray Nef ile Fenerbahçe Beko arasında oynanan mücadeleyi salondan takip etmiş ve tarzıyla Harry Potter'a benzetilmişti.

SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMI DA ÇOK KONUŞULDU

23 yaşındaki futbolcunun, yaz aylarında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım da çok konuşulmuş ve yine aynı film karakteriyle özdeşleştirilmişti.

"HARRY POTTER"LI GOL SEVİNCİ HAKKINDA

Maç sonunda gol sevinci hakkında konuşan Kerem Aktürkoğlu, "Attığım gol anlamlıydı ama asıl anlamlı olan galibiyetti. Zor zamanlar geçiriyorduk. İyi oynuyorduk ama topu kaleye sokamıyorduk. Uzaktan hep denemek istiyordum, ilk yarı vuracaktım ama rakip önüme geçti. İkinci yarı pozisyonu buldum ve top da ayağıma oturdu. Harry Potter benzetmesi başlattılar. Ben de çok seviyorum filmlerini ve kitaplarını. Uzun zamandır düşünüyorduk. Bugüne kısmetmiş. Gol sevincinden sonra gözlük taktım. Benimle özdeşleşsin istedim." dedi.