Galatasaray-Antalyaspor maçında Kerem Aktürkoğlu'ndan dikkat çeken 'Harry Potter' sevinci! Kariyerinde bir ilk yaşadı...

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
Minik Asiye açıklaması: Gereken yapılacak... Bedelini ödeyecekler'Minik Asiye' açıklaması: Gereken yapılacak... Bedelini ödeyecekler#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Kerem Aktürkoğlundan dikkat çeken Harry Potter sevinci Kariyerinde bir ilk yaşadı...Kerem Aktürkoğlu'ndan dikkat çeken 'Harry Potter' sevinci! Kariyerinde bir ilk yaşadı...#Galatasaray
Başkanlar görüştü, Caner tamam dedi Bonservisiyle gidiyorBaşkanlar görüştü, Caner 'tamam' dedi! Bonservisiyle gidiyor#Trabzonspor
Bakan Koca aşı daha da önem kazandı diyerek uyardı: Omicron ülkemizde yayılmaya başladıBakan Koca 'aşı daha da önem kazandı' diyerek uyardı: Omicron ülkemizde yayılmaya başladı#Fahrettin Koca
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kur spekülasyonunu 1 saatte atıverdikCumhurbaşkanı Erdoğan: Kur spekülasyonunu 1 saatte atıverdik!#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Canlı | Trabzonspor-Başakşehir maçında 2 şut direkten döndüCanlı | Trabzonspor-Başakşehir maçında 2 şut direkten döndü#Trabzonspor
G.Saray Feghouli ve Keremle güldü 7 maçlık hasret son bulduG.Saray Feghouli ve Kerem'le güldü! 7 maçlık hasret son buldu#Galatasaray
Yok böyle dolandırıcılık Tarihi pastane davalık olduYok böyle dolandırıcılık! Tarihi pastane davalık oldu#İnci Pastanesi
Bakan Kasapoğlu’ndan belediyelere Daha güçlü iş birliği çağrısıBakan Kasapoğlu’ndan belediyelere 'Daha güçlü iş birliği' çağrısı#Gençlik Ve Spor Bakanı
James Webb Uzay Teleskobu uzaya gönderildiJames Webb Uzay Teleskobu uzaya gönderildi!#James Webb Uzay Teleskobu
Kovid1-9u da aşıları da reddediyordu... Avrupa şampiyonu hayatını kaybettiKovid1-9'u da aşıları da reddediyordu... Avrupa şampiyonu hayatını kaybetti!#Koronavirüs
Kan donduran olay İstanbulda öldürdü... Bursaya kadar ön koltukta taşıdıKan donduran olay! İstanbul'da öldürdü... Bursa'ya kadar ön koltukta taşıdı#Cinayet
Seren Serengilin biraz dinlenmesi gerekSeren Serengil'in biraz dinlenmesi gerek#YOUTUBE
Türkiyede bir ilk Binancee MASAKtan rekor cezaTürkiye'de bir ilk! Binance'e MASAK'tan rekor ceza#Binance
Ve kanıtlandı Hâlâ aramızdalar…Ve kanıtlandı! Hâlâ aramızdalar…#Nesli Tükenen Hayvanlar
HABERLERSpor Arena Haberleri Futbol Haberleri

Galatasaray-Antalyaspor maçında Kerem Aktürkoğlu'ndan dikkat çeken 'Harry Potter' sevinci! Kariyerinde bir ilk yaşadı...

#Galatasaray#Kerem Aktürkoğlu#Süper Lig
Galatasaray-Antalyaspor maçında Kerem Aktürkoğlundan dikkat çeken Harry Potter sevinci Kariyerinde bir ilk yaşadı...

Süper Lig'in 19. haftasında oynanan Galatasaray-Antalyaspor maçına Kerem Aktürkoğlu'nun gol sevinci damga vurdu.

Haberin Devamı

Galatasaray ile Antalyaspor'un kozlarını paylaştığı Süper Lig'in 19. hafta mücadelesinde Kerem Aktürkoğlu'nun performansı ve gol sonrasındaki sevinci dikkat çekti.

Gözden Kaçmasın

Galatasaray 2-0 Antalyaspor (Maçın özeti ve goller)Galatasaray 2-0 Antalyaspor (Maçın özeti ve goller)Haberi Görüntüle

1 GOL, 1 ASİST

Karşılaşmanın 45. dakikasında Sofiane Feghouli'nin golüyle öne geçen Galatasaray'da asisti yapan isim Kerem Aktürkoğlu oldu.

Dakikalar 52'yi gösterdiğinde ise Kerem Aktürkoğlu bir kez daha sane aldı ve takımını rahatlatan golü kaydetti.

KARİYERİNDE BİR İLK

Ceza sahasına girmeden önce yaptığı harika vuruşla ağları havalandıran milli oyuncu, Süper Lig kariyerinde ilk kez ceza sahası dışından fileleri sarstı.

HARRY POTTER SEVİNCİ

Kerem Aktürkoğlu'nun gol sevincini Harry Potter temalı yapması da dikkat çekti. Genç yıldızın hareketleri, sosyal medyada da çok konuşuldu.

Galatasaray-Antalyaspor maçında Kerem Aktürkoğlundan dikkat çeken Harry Potter sevinci Kariyerinde bir ilk yaşadı...

HARRY POTTER'A BENZETİLMİŞTİ

Haberin Devamı

Kerem Aktürkoğlu, Galatasaray Nef ile Fenerbahçe Beko arasında oynanan mücadeleyi salondan takip etmiş ve tarzıyla Harry Potter'a benzetilmişti.

SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMI DA ÇOK KONUŞULDU

23 yaşındaki futbolcunun, yaz aylarında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım da çok konuşulmuş ve yine aynı film karakteriyle özdeşleştirilmişti.

Galatasaray-Antalyaspor maçında Kerem Aktürkoğlundan dikkat çeken Harry Potter sevinci Kariyerinde bir ilk yaşadı...

 

"HARRY POTTER"LI GOL SEVİNCİ HAKKINDA

Maç sonunda gol sevinci hakkında konuşan Kerem Aktürkoğlu, "Attığım gol anlamlıydı ama asıl anlamlı olan galibiyetti. Zor zamanlar geçiriyorduk. İyi oynuyorduk ama topu kaleye sokamıyorduk. Uzaktan hep denemek istiyordum, ilk yarı vuracaktım ama rakip önüme geçti. İkinci yarı pozisyonu buldum ve top da ayağıma oturdu. Harry Potter benzetmesi başlattılar. Ben de çok seviyorum filmlerini ve kitaplarını. Uzun zamandır düşünüyorduk. Bugüne kısmetmiş. Gol sevincinden sonra gözlük taktım. Benimle özdeşleşsin istedim." dedi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Galatasaray#Kerem Aktürkoğlu#Süper Lig

BAKMADAN GEÇME!

Ve kanıtlandı Hâlâ aramızdalar…

Ve kanıtlandı! Hâlâ aramızdalar…

#Nesli Tükenen Hayvanlar
Yoksa 50 bin dolarlık fakirhane yalan mıydı Muskın lüks malikâne hayatı...

Yoksa '50 bin dolarlık fakirhane' yalan mıydı? Musk'ın lüks malikâne hayatı...

#Elon Musk
Sizin bağışıklık sisteminiz hangisi General T hücrelerini dengeleme rehberi...

Sizin bağışıklık sisteminiz hangisi? 'General' T hücrelerini dengeleme rehberi...

#Bağışıklık Sistemi

BAKMADAN GEÇME!

Ve kanıtlandı Hâlâ aramızdalar…

Ve kanıtlandı! Hâlâ aramızdalar…

#Nesli Tükenen Hayvanlar
Yoksa 50 bin dolarlık fakirhane yalan mıydı Muskın lüks malikâne hayatı...

Yoksa '50 bin dolarlık fakirhane' yalan mıydı? Musk'ın lüks malikâne hayatı...

#Elon Musk
Sizin bağışıklık sisteminiz hangisi General T hücrelerini dengeleme rehberi...

Sizin bağışıklık sisteminiz hangisi? 'General' T hücrelerini dengeleme rehberi...

#Bağışıklık Sistemi