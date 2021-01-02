Galatasaray-Antalyaspor maçına damga vuran görüntü! Tribünde Fatih Terim...
Galatasaray'ın Antalyaspor ile 0-0 berabere kaldığı maçta cezası sebebiyle tribünde olan Fatih Terim'in tepkileri dikkat çekti.
Fatih Karagümrük-Galatasaray maçında kırmızı kart gören ve 4 maçlık cezası devam eden teknik direktör Fatih Terim, Antalyaspor ile oynanan mücadeleyi tribünden takip etti.
Tecrübeli teknik adamın maç esnasındaki tepkileri dikkat çekti. Terim'in görüntüleri, sosyal medyada da gündem oldu.
Fatih Terim, 9 Ocak'ta oynanacak Gençlerbirliği maçıyla kulübeye dönecek.
İKİ MAÇ SONRA PUAN KAYBETTİ
Ligin 13. haftasında deplasmanda Fatih Karagümrük'e 2-1 yenilen sarı-kırmızılı ekip, 14. haftada Göztepe'yi 3-1, 15. haftada ise Trabzonspor'u 2-0 mağlup etti. ki haftada 6 puan alan Galatasaray, 16. haftada puan kaybı yaşadı
LİDERLİĞİ KAPTIRDI
Galatasaray, Antalyaspor beraberliği ile puanını 30’a yükselti fakat aynı puandaki Alanyaspor’un attığı gol sayısı daha fazla olduğu için ikinci sıraya geriledi
Alanyaspor da evinde Medipol Başakşehir’i 3-0 mağlup etmesiyle puanını 30’a çıkardı. Alanya, Galatasaray’dan daha fazla gol attığı için liderlik koltuğuna oturdu. Sarı-kırmızılılar gelecek hafta deplasmanda Konyaspor ile karşı karşıya gelecek.
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