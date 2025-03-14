Galatasaray - Antalyaspor maçına Osimhen damga vurdu, gecenin kahramanı oldu! Adım adım kariyer rekoruna...

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Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Galatasaray ile Antalyaspor karşı karşıya geldi.

RAMS Park'ta oynanan karşılaşmayı sarı - kırmızılılar 4-0'lık net bir skorla kazanırken, Victor Osimhen, geceye damgasını vurdu.

11'DE TEK DEĞİŞİKLİK

Sarı-kırmızılılar mücadeleye; Fernando Muslera, Przemyslaw Frankowski, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Lucas Torreira, Gabriel Sara, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz, Alvaro Morata ve Victor Osimhen 11'i ile başladı.

Yedeklerde ise Jankat Yılmaz, Roland Sallai, Kerem Demirbay, Dries Mertens, Berkan Kutlu, Kaan Ayhan, Elias Jelert, Yusuf Demir, Metehan Baltacı ve Mario Lemina bekledi.

OKAN BURUK'A PLAKET VERİLDİ

Galatasaray'ın başında Alanyaspor maçıyla Süper Lig'de 100. karşılaşmasına çıkan Teknik Direktör Okan Burak'a, Antalyaspor müsabaka öncesinde Galatasaray İkinci Başkan Metin Öztürk plaket takdim etti. Sarı-kırmızılı taraftarlar da daha sonra Buruk'u alkışladı.

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21 HAFTA SONRA İLK KEZ

Mücadelenin ilk yarısını Morata ve Osimhen'in golleriyle 3-0 önde kapatan Galatasaray, yedinci haftada oynanan Kasımpaşa maçından bu yana ilk kez bir Süper Lig karşılaşmasının ilk yarısında üç gol birden yakaladı.

BARIŞ ALPER EN SKORER SEZONUNA ULAŞTI

Takımının 3. goldeki asistini yapan Barış Alper Yılmaz, toplamda 10 gol, 3 asist yapmış oldu ve Süper Lig'deki en skorer sezonuna ulaştı.

OSIMHEN'DEN İLK HAT-TRICK

Karşılaşmada attığı 3 golle yıldızlaşan Osimhen, sarı - kırmızılı forma ile ilk, kariyerinin ise 3. hat-trick'ine imza attı.

Öte yandan sarı - kırmızılıların ligde attığı 15 golün 10'u Nijeryalı yıldızdan geldi.

GOL KRALLIĞINDA ZİRVEYE YERLEŞTİ

Süper Lig’deki gol sayısını 20 yapan Osimhen, gol krallığı yarışında 18 gollü Başakşehir’in Polonyalı futbolcusu Krzysztof Piatek’i geçerek, ilk sıraya yükseldi.

KARİYER SEZONUNA BİR ADIM DAHA YAKLAŞTI

Galatasaray formasıyla Süper Lig'de 20 gole ulaşan Victor Osimhen, kariyerinde daha fazla gol attığı tek sezona bir adım daha yaklaştı. Nijeryalı yıldız, Napoli forması giydiği 2022/23 sezonunda 26 kez fileleri sarsmıştı.

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JARDEL'İN ARDINDAN...

Öte yandan Süper Lig'de çıktığı 22 maçta 20 kez fileleri sarsan Osimhen, Mario Jardel'in (21) ardından ilk 22 lig karşılaşmasında daha yüksek gol sayısına ulaşan futbolcu oldu.

30 MAÇTA 31 GOLE DİREKT KATKI

Napoli'den sezon başında kiralanan 26 yaşındaki yıldız futbolcu, tüm kulvarlarda çıktığı 30 maçta, 31 gole direkt katkı sağladı. Nijeryalı oyuncu, söz konusu karşılaşmalarda 26 gol, 5 asistlik performans sergiledi.