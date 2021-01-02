Antalyaspor'u konuk ettiği son üç Süper Lig maçını en az üçer farklı skorlarla kazanan Galatasaray, ligde en son 1996-2000 arasında Bursaspor'u üst üste dört iç saha maçında 3+ farkla mağlup etmişti. Galatasaray'a konuk olduğu son dokuz Süper Lig maçını kazanamayan Antalyaspor, son galibiyetini Mayıs 2010'da almıştı.

Bu sezon Süper Lig'de oynadığı ilk beş maçta 8 puan kaybeden Galatasaray, daha sonraki dokuz karşılaşmada sadece 5 puan bıraktı. Deplasmanda oynadığı son yedi Süper Lig maçında galibiyet alamayan Antalyaspor, daha uzun bir seriyi en son 2017/18'de yaşamıştı. Süper Lig'de İstanbul takımlarına konuk olduğu son 10 maçın sadece ikisini kazanabilen Antalyaspor, bu karşılaşmalarda toplam 27 gol yedi. Galatasaray orta sahası Younes Belhanda, Antalyaspor'a rakip olduğu son dört maçta üç gole doğrudan katkı sağlarken geçen sezonki iki karşılaşmada da birer golde pay sahibi olmuştu.

Görev yaptığı son iki Süper Lig karşılaşmasında da gol sevinci yaşayan Arda Turan, en üst lig kariyerinde aynı sezonda üst üste üç maçta fileleri havalandıramadı. Antalyaspor formasıyla ilk Süper Lig maçına çıktığı 1 Şubat 2020'den bu yana kırmızı-beyazlılar adına en fazla deplasman golü atan oyuncu Lukas Podolski.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in Süper Lig kariyerinde hiçbir maçta mağlup olmadığı takımlar arasında en fazla karşılaştığı rakibi Antalyaspor. Antalyaspor'u çalıştıran Ersun Yanal'ın Süper Lig kariyerinde en fazla deplasman mağlubiyeti aldığı rakibi Galatasaray.

Galatasaray Antalyaspor maçı saat kaçta? İşte karşılaşma öncesi istatistikler

Galatasaray Antalyaspor maçı bu akşam saat 19:00'da başlayacak. Karşılaşma beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak..

Ligde geride kalan 15 haftanın 1'ini bay geçen ve 14 maça çıkan sarı-kırmızılı ekip, 9 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgi yaşadı. Galatasaray, topladığı 29 puanla 16. haftaya lider girdi.

Bu sezon Süper Lig'de 15 karşılaşmaya çıkan Akdeniz temsilcisi ise 4 galibiyet, 5 beraberlik ve 6 yenilgi gördü. Kırmızı-beyazlı ekip, topladığı 17 puan ve averajla 15. sırada yer aldı.

Omar Elabdellaoui forma giyemeyecek

Sarı-kırmızılı ekipte yılbaşı kutlamalarında elinde havai fişek patlayan Omar Elabdellaoui, kırmızı-beyazlılara karşı sahaya çıkamayacak.

Hastanede tedavisi devam edilen 29 yaşındaki Norveçli sağ bek, takımdaki yerini alamayacak.

Üç futbolcunun sakatlıkları sürüyor

Galatasaray'da Ryan Babel, Oghenekaro Etebo ve Sofiane Feghouli'nin sakatlıkları devam ediyor.

Kondisyonerler eşliğinde çalışan Babel ile tedavileri süren Etebo ve Feghouli, hafta içinde takım antrenmanlarına katılamadı.

Üç futbolcunun da müsabakada forma giymesi beklenmiyor.

Sarı-kırmızılı ekibin genç orta saha oyuncusu Taylan Antalyalı, kart cezası nedeniyle Antalyaspor'a karı forma giyemeyecek.

Ligin 15. haftasındaki Trabzonspor müsabakasında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen Taylan, Akdeniz temsilcisiyle yapılacak karşılaşmada takımdaki yerini alamayacak.

Beş oyuncu ceza sınırında

Galatasaray'da kaptan Arda Turan, Ömer Bayram, Younes Belhanda, Marcao ve Christian Luyindama, Fraport TAV Antalyaspor maçı öncesi sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Bu futbolcular, kart görmeleri durumunda 17. haftadaki İttifak Holding Konyaspor müsabakasında forma giyemeyecek.

Galatasaray'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) izolasyon ve karantina süreci dolan üç futbolcu kadroda yer alabilecek.

Koronavirüs testi pozitif çıkan kaleci Fatih Öztürk ile sol bek Emre Taşdemir'in izolasyon, tedavi ve takip süreçleri tamamlandı. Ailesindeki koronavirüs vakası nedeniyle karantinada olan ve testleri negatif çıkan Mbaye Diagne de takımla çalışmalara başladı.

Üç futbolcu da teknik direktör Fatih Terim'in görev vermesi durumunda Antalyaspor müsabakasında forma giyebilecek.

Terim'in cezası sürüyor

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Antalyaspor maçında cezası nedeniyle kulübede yer alamayacak.

Ligin 13. haftasındaki Fatih Karagümrük müsabakasında kırmızı kart gören Fatih Terim'e gördüğü kart ve sonraki eylemlerinden dolayı Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu 5 maç men cezası verdi. Tahkim Kurulu ise tecrübeli teknik adamın cezasını 4 maça indirdi.

Ligin 14. haftasındaki Göztepe ve 15. haftasındaki Trabzonspor maçlarında cezası nedeniyle görev yapamayan Terim, Fraport TAV Antalyaspor mücadelesinde de soyunma odası ve yedek kulübesine gireyemeyecek. Terim'in yokluğunda takımın başında yardımcı antrenörlerden Levent Şahin olacak.

Antalyaspor maçıyla cezasının 3 maçlık bölümünü çekmiş olacak Terim'in 1 maçlık cezası kalacak. Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü, ligin 17. haftasındaki İttifak Holding Konyaspor maçında görev almayarak cezasını tamamlayacak.

Galatasaray son 8 maçta mağlup olmadı

Galatasaray, Antalyaspor ile ligde oynadığı son 8 müsabakada mağlubiyet yaşamadı.

Kırmızı-beyazlılar karşısında son yenilgisini 2016'da alan sarı-kırmızılılar, sonrasındaki 4 sezonda rakibiyle yaptığı lig maçlarında mağlubiyet görmedi.

Bu süreçte 6 galibiyet, 2 beraberlik alan sarı-kırmızılılar, 23 gol atarken, sadece 6 gol yedi.

İki takımın İstanbul'da yaptığı 24 maçta, Galatasaray'ın rakibine galibiyet sayısında 15-4 üstünlüğü bulunuyor, taraflar 5 müsabakada da berabere kaldı.

Galatasaray'ın İstanbul'daki 52 golüne, Antalya ekibi 23 golle karşılık verdi.

Bu arada taraflar arasında İstanbul'da yapılan son 12 lig maçının 6'sını Galatasaray, birini Antalyaspor kazandı, 5 müsabaka da berabere bitti.

Öte yandan Antalyaspor, rakibi karşısındaki toplam 7 galibiyetinden 4'ünü deplasmanda elde etti.

Galatasaray, sahasında 10 yıldır kaybetmiyor

Galatasaray, son 10 yılda Akdeniz temsilcisiyle İstanbul'da oynadığı lig maçlarında mağlup olmadı.

Kırmızı-beyazlılara sahasında son olarak 2009-2010 sezonunun ikinci yarısında 8 Mayıs 2010'da yenilen sarı-kırmızılılar, sonrasındaki süreçte evinde rakibine maç kaybetmedi.

Galatasaray, söz konusu dönemde Antalyaspor ile sahasında yaptığı 9 maçta 6 galibiyet, 3 beraberlik yaşadı.

Sarı-kırmızılıların attığı 25 gole Akdeniz temsilcisi 7 golle karşılık verebildi. Galatasaray, Antalyaspor ile evinde oynadığı son 3 lig maçını da kazanırken toplamda 13 gol atıp, kalesinde gole izin vermedi.