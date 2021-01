Galatasaray - Antalyaspor maçı öncesi Omar Elabdellaoui'ye büyük destek

Galatasaray ve Antalyasporlu oyuncuları, maç öncesi ısınmasına özel tişörtler ile çıktı.

Süper Lig'de oynanacak Galatasaray-Antalyaspor maçı öncesinde iki takım oyuncuları da ısınmaya özel tişörtler ile çıktı.

Oyuncular, yılbaşı gecesinde elinde havai fişek patlaması sonucu hastaneye kaldırılan ve tedaviye alınan Omar Elabdellaoui için üzerinde "Get well soon Omar" (Geçmiş olsun Omar) yazan bir tişörtle ısınmaya çıktı.