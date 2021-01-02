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GeriFutbol Galatasaray - Antalyaspor maçı öncesi Omar Elabdellaoui'ye büyük destek
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Haber Giriş: 02.01.2021 - 18:53 | Son Güncelleme:

Galatasaray - Antalyaspor maçı öncesi Omar Elabdellaoui'ye büyük destek

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Galatasaray - Antalyaspor maçı öncesi Omar Elabdellaoui'ye büyük destek
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Galatasaray - Antalyaspor maçı öncesi iki takım futbolcuları ısınmaya "Geçmiş olsun Omar" yazılı tişörtle çıktı.

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  • Omar Elabdellaouiye büyük destek
  • Omar Elabdellaouiye büyük destek
  • Omar Elabdellaouiye büyük destek
  • Omar Elabdellaouiye büyük destek
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Galatasaray ve Antalyasporlu oyuncuları, maç öncesi ısınmasına özel tişörtler ile çıktı.

Süper Lig'de oynanacak Galatasaray-Antalyaspor maçı öncesinde iki takım oyuncuları da ısınmaya özel tişörtler ile çıktı.

Oyuncular, yılbaşı gecesinde elinde havai fişek patlaması sonucu hastaneye kaldırılan ve tedaviye alınan Omar Elabdellaoui için üzerinde "Get well soon Omar" (Geçmiş olsun Omar) yazan bir tişörtle ısınmaya çıktı.

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