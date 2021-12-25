Galatasaray Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte kadro bilgileri

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2021/22 Süper Lig sezonunun geride kalan 18 haftasında 24 puan toplayan Galatasaray, 3 puanlı sisteme geçilen 1987/88'den bu yana ligin bu aşamalarındaki en düşük sayısında kaldı. İstanbul takımlarına rakip olduğu son 11 Süper Lig maçını kazanamayan Antalyaspor, son galibiyetini evinde Fatih Karagümrük'ü yenerek aldı. 2021/22 Süper Lig sezonunda oynanan maçların ilk 15 dakikalık bölümünde gol atamayan iki takımdan biri Antalyaspor. Galatasaray ise bu zaman aralığında sadece bir gol yedi.

Bu sezon Galatasaray'ın en golcü oyuncusu olan Mostafa Mohamed, son iki golünü oyuna sonradan girdiği iki Süper Lig maçında atarak takımına 2 puan kazandırdı. 2021 takvim senesinde Süper Lig'de Naldo'dan daha fazla kafa golü atan tek savunma oyuncusu Dimitrios Goutas. Fatih Terim'in Süper Lig kariyerinde mağlup olmadığı takımlar arasında en fazla karşılaştığı rakibi Antalyaspor.

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GALATASARAY ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Galatasaray Antalyaspor maçı bugün saat 16:00'da başlayacak. Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

GALATASARAY 7 MAÇTIR KAZANAMIYOR

Spor Toto Süper Lig’in 18. haftasında Galatasaray deplasmanda karşılaştığı Adana Demirspor’a 2-0’lık skorla yenildi. Bu sonuçla sarı-kırmızılıların kötü serisi devam etti. Süper Lig’de son olarak Gaziantep FK’yı mağlup eden Galatasaray daha sonra oynadığı 7 maçta 3 puan alamadı.

Sarı-kırmızılılar bu süreçte Fenerbahçe, Sivasspor ve Adana Demirspor’a mağlup olurken, Fatih Karagümrük, Yeni Malatyaspor, Altay ve Başakşehir ile de berabere kaldı. Sarı-kırmızılılar, ligin 19. haftasında sahasında Antalyaspor ile karşılaşacak.