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Galatasaray Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte kadro bilgileri

#Galatasaray#Antalyaspor#Süperlig
Galatasaray Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda İşte kadro bilgileri

Antalyaspor'u konuk ettiği son 10 Süper Lig maçını kaybetmeyen Galatasaray, son dört karşılaşmada rakibine gol izni vermedi. Nisan 2016'daki 4-2'lik galibiyetten bu yana Galatasaray'ı Süper Lig'de mağlup edemeyen Antalyaspor, son yedi karşılaşmanın altısında rakip fileleri havalandıramadı. Spor Toto Süper Lig’in 18. haftasında deplasmanda Adana Demirspor’a mağlup olan Galatasaray ligde üst üste 7. maçında puan kaybetti. Süper Lig'de yedi maçtır galibiyete hasret olan Galatasaray, daha uzun bir seriyi en son Mart-Temmuz 2020 arasında yaşadı. Deplasmanda üç maçtır sahadan puansız ayrılan Antalyaspor, Mayıs-Ekim 2016 arasından bu yana üst üste 4+ dış saha yenilgisi almıyor. Şimdi gözler maç saatine çevrildi. Peki Galatasaray Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte kadro bilgileri

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2021/22 Süper Lig sezonunun geride kalan 18 haftasında 24 puan toplayan Galatasaray, 3 puanlı sisteme geçilen 1987/88'den bu yana ligin bu aşamalarındaki en düşük sayısında kaldı. İstanbul takımlarına rakip olduğu son 11 Süper Lig maçını kazanamayan Antalyaspor, son galibiyetini evinde Fatih Karagümrük'ü yenerek aldı. 2021/22 Süper Lig sezonunda oynanan maçların ilk 15 dakikalık bölümünde gol atamayan iki takımdan biri Antalyaspor. Galatasaray ise bu zaman aralığında sadece bir gol yedi.

Bu sezon Galatasaray'ın en golcü oyuncusu olan Mostafa Mohamed, son iki golünü oyuna sonradan girdiği iki Süper Lig maçında atarak takımına 2 puan kazandırdı. 2021 takvim senesinde Süper Lig'de Naldo'dan daha fazla kafa golü atan tek savunma oyuncusu Dimitrios Goutas. Fatih Terim'in Süper Lig kariyerinde mağlup olmadığı takımlar arasında en fazla karşılaştığı rakibi Antalyaspor.

Galatasaray Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda İşte kadro bilgileri

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GALATASARAY ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Galatasaray Antalyaspor maçı bugün saat 16:00'da başlayacak. Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

GALATASARAY 7 MAÇTIR KAZANAMIYOR

Spor Toto Süper Lig’in 18. haftasında Galatasaray deplasmanda karşılaştığı Adana Demirspor’a 2-0’lık skorla yenildi. Bu sonuçla sarı-kırmızılıların kötü serisi devam etti. Süper Lig’de son olarak Gaziantep FK’yı mağlup eden Galatasaray daha sonra oynadığı 7 maçta 3 puan alamadı.

Sarı-kırmızılılar bu süreçte Fenerbahçe, Sivasspor ve Adana Demirspor’a mağlup olurken, Fatih Karagümrük, Yeni Malatyaspor, Altay ve Başakşehir ile de berabere kaldı. Sarı-kırmızılılar, ligin 19. haftasında sahasında Antalyaspor ile karşılaşacak.

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#Galatasaray#Antalyaspor#Süperlig

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