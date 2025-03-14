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Galatasaray – Antalyaspor maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Trendyol Süper Lig 28. hafta açılış maçı!

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Galatasaray – Antalyaspor maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta Trendyol Süper Lig 28. hafta açılış maçı
Oluşturulma Tarihi: Mart 14, 2025 08:17

Trendyol Süper Lig 28. hafta açılış karşılaşmasında bugün Galatasaray evinde Antalyaspor’u konuk ediyor. Süper Lig’de sarı-kırmızılılar 21 galibiyet, 5 beraberlikle aldığı 68 puanla liderlik koltuğunda otururken rakibi Antalyaspor ise 9 galibiyet, 6 beraberlik ve 11 mağlubiyet sonucunda topladığı 33 puan ve averajla 10. sırada yer alıyor. Fenerbahçe ile şampiyonluk yarışında mücadele eden sarı-kırmızılı ekip puan farkını korumak ve üst üste 3. kez lig şampiyonluğunu elde etmek istiyor. Peki, Galatasaray – Antalyaspor maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

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Galatasaray ligde bu akşam Antalyaspor’u konuk ediyor. Süper Lig'de yarın 58. kez karşı karşıya gelecek iki takım arasında sarı-kırmızılıların 36 galibiyetle üstünlüğün bulunuyor. Öte yandan Galatasaray, Antalyaspor ile ligde oynadığı son 17 müsabakada mağlubiyet yaşamadı. Sarı-kırmızılı takımı son olarak 2015-2016 sezonunun ikinci yarısında 4-2 mağlup etmeyi başaran Antalyaspor, rakibiyle daha sonra yaptığı lig maçlarında galibiyet elde edemedi. Ligde liderlik koltuğunda oturan Galatasaray rakibi Fenerbahçe ile olan puan farkını korumak istiyor. Peki, Galatasaray – Antalyaspor maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

GALATASARAY – ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig 28. hafta açılış karşılaşmasında Galatasaray ile Antalyaspor karşı karşıya geliyor. Rams Park’ta saat 20.30'da başlayacak müsabakada hakem Ozan Ergün düdük çalacak. Galatasaray – Antalyaspor maçı beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

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Galatasaray – Antalyaspor maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta Trendyol Süper Lig 28. hafta açılış maçı

GALATASARAY ANTALYASPOR’A SON 17 MAÇTA MAĞLUP OLMADI

Galatasaray, Antalyaspor ile ligde oynadığı son 17 müsabakada mağlubiyet yaşamadı. Sarı-kırmızılı takımı son olarak 2015-2016 sezonunun ikinci yarısında 4-2 mağlup etmeyi başaran Antalyaspor, rakibiyle daha sonra yaptığı lig maçlarında galibiyet elde edemedi. Bu süreçte 13 galibiyet, 4 beraberlik alan Galatasaray, 37 gol attı. Antalyaspor ise galibiyete hasret kaldığı 17 maçta fileleri 9 kez havalandırabildi.

58. RANDEVU

Galatasaray ile Antalyaspor, Süper Lig’de bugüne kadar 57 kez rakip oldu. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 36 kez sahadan 3 puanla ayrıldı. Kırmızı-beyazlılar ise 7 defa rakibini mağlup etti. 14 mücadelede ise taraflar eşitliği bozamadı. Galatasaray’ın 111 golüne, Antalyaspor 49 golle karşılık verdi. Ligin ilk yarısında Antalya’da oynanan maçı Galatasaray, Mauro Icardi’nin 2 ve Victor Osimhen’in attığı gollerle 3-0 kazandı.

Galatasaray – Antalyaspor maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta Trendyol Süper Lig 28. hafta açılış maçı

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VİCTOR OSİMHEN’DEN SÜPER LİG’DE 17 GOL

Galatasaray’ın Nijeryalı futbolcusu Victor Osimhen, attığı gollerle takımına puan kazandırmaya devam ediyor. Bu sezon Süper Lig’de 21 maçta görev alan Osimhen, 17 kez rakip fileleri havalandırdı ve takımının en golcü ismi olarak yer alıyor. 26 yaşındaki futbolcu, Başakşehir’in Polonyalı futbolcusu Krzysztof Piatek’in (18) ardından krallık yarışında da ikinci sırada bulunuyor. Victor Osimhen, ayrıca Süper Lig’de oynadığı son 4 maçta 5 gol sevinci yaşadı.

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