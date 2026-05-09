Galatasaray, Antalyaspor karşısına şampiyonluk için çıkıyor! İşte muhtemel 11'ler

Süper Lig’in lideri Galatasaray, bu akşam sahasında küme düşme hattındaki Hesap.com Antalyaspor ile karşılaşacak. RAMS Park’ta saat 20.00’de başlayacak müsabakayı hakem Oğuzhan Çakır yönetecek.

Sarı kırmızılılarda, geçen haftaki Samsun maçında kırmızı kart gören kaleci Günay Güvenç dışında eksik yok. Antalyaspor’da da Soner Dikmen cezalı. Son 2 haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe’nin 4 puan önünde giren 74 puanlı Cimbom, bugün kazanması halinde üst üste 4, toplamda 26. kez şampiyonluğunu ilan edecek. Galatasaray puan kaybeder, Fenerbahçe Konyaspor deplasmanında kazanırsa, mutlu sona hangi takımın ulaşacağı son hafta maçlarına kalacak.

Hem Cimbom hem Kanarya berabere kalırsa, şampiyonluğu yine Galatasaray kazanacak. Aslan yenilir, Fenerbahçe berabere kalırsa, ikili averaj üstünlüğü Galatasaray’da olduğu için şampiyonluk yine sarı kırmızılıların olacak. Antalyaspor ise haftaya 29 puanla 15. sırada girdi. Küme düşme hattının sadece 1 puan üstünde bulunan Akdeniz temsilcisi, düşme potasına gerilememek için bugünkü maçtan puan veya puanlarla ayrılmak zorunda.

OKAN BURUK HİÇ PUAN VERMEDİ

Sarı kırmızılı takım, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde Antalyaspor ile yaptığı 7 maçta da puan kaybı yaşamadı. Buruk’un göreve geldiği 2022’den bu yana Antalyaspor ile Süper Lig’de 7 kez karşılaşan Cimbom tüm maçlardan 3 puanla ayrıldı.

İÇ SAHADA 34 MAÇTIR YENİLMİYOR

Cimbom, ligde iç sahadaki son 34 maçta mağlubiyet yaşamadı. Sahasındaki son yenilgisini 19 Mayıs 2024 tarihinde Fenerbahçe ile oynadığı karşılaşmada 1-0’lık skorla yaşayan sarı kırmızılılar, sonrasındaki lig mücadelelerinde 27 galibiyet aldı, 7 kez berabere kaldı.

ICARDI'NIN VEDA MAÇI

Galatasaray-Antalyaspor maçı aynı zamanda Mauro İcardi’nin sarı kırmızılı taraftarlar önündeki son karşılaşması olacak. 4 yıldır oynadığı Cimbom’da büyük başarılara imza atan ve yeni sözleşme konusunda yönetimle anlaşma sağlayamayan Arjantinli santrforun bugün son kez sarı kırmızılı formayı giymesi bekleniyor. İcardi, Galatasaray kariyerinde 3 Süper Lig ile 1’er Türkiye Kupası ve TFF Süper Kupa kazandı.

