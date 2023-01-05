Galatasaray - Ankaragücü maçının tartışmalı pozisyonları! "Hakem bunu kaçırmış, oynatması garip"

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Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray sahasında Ankaragücü'nü 2-1 mağlup ederek Fenerbahçe derbisi öncesinde liderliğini korudu.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun VAR kayıtlarını açıklamasının ardından gözler hakem performanslarının üzerindeyken oynanan mücadelede Zorbay Küçük'ün kararları tartışma yarattı.

Yayıncı kuruluşta beIN SPORTS Trio ekibi, Galatasaray - Ankaragücü karşılaşmasının tartışmalı pozisyonlarını değerlendirdi.

SORU: "7. dakikada Ankaragücü'nün Taylan Antalyalı ile attığı golden top çizgiyi geçti mi?"

Deniz Çoban: Gol doğru. Ancak bizde neden gol çizgisi teknolojisi yok? Şu gol verilmese, yine tartışacağız. VAR odasında bir tane yardımcı hakem olmalı, ofsaytları değerlendirmeli.

Lale Orta: Top çizgiyi geçti.

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Bülent Yıldırım: Topun tamamı çizgiyi geçti.

SORU: "Ankaragücü'nün golü öncesi faul var mı?"

Bülent Yıldırım: Çok ince bir faul. Hakem göremedi.

Lale Orta: Şanssız bir an, faul var. Hakem kaçırmış. Ancak VAR ile buraya dönülemezdi.

Deniz Çoban: 'Bu gol Zorbay Küçük yüzünden oldu' demek insafsızlık olur. Maçın ilk 10 dakikasında çok fazla faul çaldı. Onları çalıp, bunu oynatması garip.

*Görüntü beIN SPORTS'tan alınmıştır.

SORU: "Ali Sowe'un Abdülkerim Bardakçı'ya müdahalesi faul mu?"

Lale Orta: Bana göre faul.

Bülent Yıldırım: Yardımcı hakem açı olarak tam göremiyor ama bayrak kaldırıyor. Hakem devam ettirebilir, çalabilir. Hakem takdirine göre bir pozisyon.

Deniz Çoban: Daha etkili olana çalmıyorsun, daha az etkili olana çalıyorsun.

SORU: "Galatasaray'ın ilk golünden önce top çıktı mı?"

Bülent Yıldırım: Farklı açılardan soru işareti var ama yardımcı hakem orada ve bir tereddütü yok. Açılar yanıltabilir. Yardımcı hakeme saygı duyuyorum. Eldeki açılardan çıktı veya çıkmadı diyemeyiz.

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Lale Orta: Tam çizgiden görüntü yok. Tahmine dayalı bir yorum yapabilirz ve bu da doğru olmaz. Verilen karara saygı duymamız gerekir.

Deniz Çoban: Hakemin kararına saygı duymaktan başka çaremiz yok.

SORU: "26. dakikada Taylan Antalyalı'nın Mertens'e müdahalesi var mı? Varsa penaltı olur mu?"

Bülent Yıldırım: Temas varsa, penaltı. Ama penaltı yok.

Deniz Çoban: Faul yok ama şu düşüşe sarı kart çıkmalıydı. Abartılı bir düşme var.

Lale Orta: Faul göremedim.

*Görüntü beIN SPORTS'tan alınmıştır.

SORU: "Dries Mertens'in yerde kaldığı pozisyonda penaltı var mı?"

Bülent Yıldırım: Uros Radakovic'in Mertens'e küçük bir teması var. Düşüşte doğallık var. Mertens ayağını zor kurtarıyor. Tespiti çok zor. Kontrolsüz bir müdahale, VAR müdahalesi çıkmaz. Yakalansa, penaltı.

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Lale Orta: Burada pozisyon penaltı olmalıydı.

Deniz Çoban: Teması somut olarak görmüyorum. Dokunmuş olabilir ama hakemin kararına saygı duyulmalı. Devamı desteklerim.

SORU: "68. dakikada Taylan Antalyalı topa elle dokundu mu? Dokunmadıysa, Victor Nelsson'un elle müdahalesi penaltı mı?"

Bülent Yıldırım: Taylan Antalyalı elle indirdi, bu yüzden karar doğru. Taylan eğer elle indirmese, sonrasında Nelsson'un kolu doğal mı, değil mi konuşurduk.

Lala Orta: Taylan Antalyalı net şekilde eliyle topu önüne alıyor.

Deniz Çoban: Katılıyorum, Taylan Antalyalı eliyle önüne aldı.

SORU: "88. dakikada Victor Nelsson'un pozisyonunda sarı kart gerekir mi?"

Lale Orta: Burada bir sarı kart çıkmalıydı.

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Bülent Yıldırım: Sarı kart olmalıydı.

Deniz Çoban: Bu pozisyonda bir sarı kart olmalı.