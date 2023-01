Galatasaray - Ankaragücü maçına damga vurdu! "5 yıllık sözleşmeyi ver, kafan rahat etsin"

Haberin Devamı

Galatasaray, Süper Lig'in 17. haftasında konuk ettiği Ankaragücü'nü zorlu geçen maçta 2-1 mağlup etti ve Fenerbahçe derbisi öncesinde moral depoladı.

Sarı kırmızılılara galibiyeti getiren golleri 16. dakikada Barış Alper Yılmaz ve 30. dakikada Bafetimbi Gomis kaydetti. MKE Ankaragücü'nün tek golü ise 7. dakikada Taylan Antalyalı'dan geldi.

Bu sonuçla puanını 36'ya yükselen Galatasaray, Fenerbahçe'nin 1 puan önünde haftayı lider kapattı. 16 puanda kalan Ankaragücü ise 14. sırada yer aldı.

TAYLAN ANTALYALI GOLE SEVİNMEDİ

Galatasaray, Süper Lig'in 17. haftasında Ankaragücü'nü 2-1'le geçerken kiralık giden Taylan Antalyalı ve Emre Kılınç ilk kez sarı kırmızılı takıma karşı forma giydi.

Haberin Devamı

Sezon başında Galatasaray'dan Ankaragücü'ne kiralık olarak gönderilen Taylan Antalyalı, 7. dakikada şık bir vuruşla ağları sarsarken asist yine sarı kırmızılı takımdan kiralık olarak giden Emre Kılınç'tan geldi. Taylan Antalyalı, Galatasaray'a attığı gol sonrası sevinmedi.

BARIŞ ALPER YILMAZ YÜKSELİŞTE

Galatasaray'ın son haftalardaki çıkışa geçen oyuncularından Barış Alper Yılmaz, ilk 11 başladığı karşılaşmada takımı adına gol perdesini açan isimdi. Geçen hafta oynanan Sivasspor maçında takımının galibiyet golünü atan Barış Alper Yılmaz, Ankaragücü karşısında ise açılış golünü atarak skoru eşitledi.

Müsabakanın 16. dakikasında sağ kanatta gelen ortaya iyi bir kafa vuruşu yapan Barış Alper, durumu 1-1'e getirirken son 4 haftada 2 gol ve 1 asistlik katkıda bulundu. Öte yandan, en üst lig kariyerindeki ilk kafa golünü Ankaragücü filelerine gönderen Barış Alper Yılmaz, Nisan 2021'den (Keçiörengücü formasıyla) bu yana ilk kez üst üste iki lig maçında gol sevinci yaşadı.

BAFETIMBI GOMIS YAŞLANMIYOR

Süper Lig'de Galatasaray formasıyla 74. maçına Ankaragücü karşısında çıkan Gomis, 50. golünü attı. MKE Ankaragücü karşısında ilk golünü bu maçta kaydeden Fransız yıldız, Türkiye kariyerinde karşılaştığı 27 takımın 22'sine gol atmayı başardı.

Haberin Devamı

SPOR YAZARLARI NELER DEDİ?

UĞUR MELEKE: GALATASARAY GOMIS İLE 4-2-4-1 OYNUYOR

Hâlâ çok çalışkan, hâlâ çok istekli, hâlâ çok iyi profesyonel.

Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Kazımcan, Torreira, Oliveira, Rashica, Mertens, Kerem, Icardi... Bu 11, Ekim sonunda Okan Buruk’un Alanya maçında tercih ettiği, Dünya Kupası arasına da başarıyla girilmesini sağlayan 11...

Dün Ankaragücü önünde bu 11’den tam 6 oyuncu farklıydı sahada. As sağ bek, as sol bek, as orta saha ikilisi ve as santrfor yoktular.

KRiZi FIRSATA ÇEViRMiŞLER

Üstelik Dünya Kupası arasında Okan Buruk belki de en şanssız teknik adamlardan biriydi. Beş oyuncusunu turnuvaya gönderdi, kritik sakat ve eksikleri de vardı bu süreçte. Zaten bu yüzden de hazırlık maçlarında altyapı oyuncuları bolca şans buldular, sonuçlar da iç açıcı olmadı.

Haberin Devamı

Ancak Buruk ve ekibi bu kriz dönemini fırsata çevirmeyi başarmışlar, az dakika alan rotasyon oyuncularını Dünya Kupası arasında hazır hale getirmişler. Sezon başında ideal 11’in temel parçaları arasında gözükmeyen Barış, Berkan, Rashica, Dubois gibi oyunculardan şu sıralar iyi verim alıyor Galatasaray teknik ekibi.

BERKAN EN iYiLERDENDi

Sivas’ta 21 sahipsiz top, 17 de ikili mücadele kazanan Berkan, dün de sahanın en iyilerindendi. İki kanat adamı Rashica-Barış işbirliği bir gol getirdi. Diğer golü üreten deneyimli ikili Mertens-Gomis, ikinci devrenin ortalarında fiziksel olarak düşüş yaşasalar da yine çok etkili oynadılar.

Haberin Devamı

GALiBiYETi YiNE O GETiRDi

Özellikle 37’lik delikanlı Gomis için ayrı bir parantez açmak lazım. Mayıs 2018’de Galatasaray formasıyla şampiyonluk kazandığında son maç yazısının başlığını “Süper Lig Gomis sezonu” olarak atmıştım. Gerçekten de o denli etki etmişti o sezona.

Dört sene sonra elbette aynı fiziksel keskinlikte değil; ama hâlâ çok çalışkan, hâlâ çok istekli, hâlâ çok iyi profesyonel. Dün de özelikle ilk devrede her uzun topa duvar oldu, arkadaşlarına gollük fırsatlar hazırladı, galibiyeti getiren sayıyı da yine o yaptı.

2012’de Elmander’in Galatasaray oyununa katkısını, takımı 4-5-2 oynatıyor şeklinde özetlemiştim. Bugün de hem orta saha pas trafiğindeki, hem de hücumdaki rolüyle Gomis için benzer bir değerlendirme yapabilirim: Galatasaray, Gomis’le 4-2-4-1 oynuyor adeta!

Haberin Devamı

BANU YELKOVAN: DERBİ ÖNCESİ YİNE LİDER

Süper Lig’de oynadığı son beş maçı kazanan ve evindeki bu maçı da kazanarak hem bu sezon ligde peş peşe altı galibiyet alan ilk takım olmak hem de Fenerbahçe derbisi öncesi puan kaybetmeden yoluna devam etmek isteyen Galatasaray, hepsi ilk 11’in ağır topu Icardi, Oliveira, Torreira ve Boey’den oluşan oldukça iddialı sakat ve cezalı kadrosunun yokluğunda ve ceza sınırındaki isimlerin tedirginliğinde başladığı maçta ilk golü de erken yiyerek yaşadığı şoku hızlı atlattı.

GOMIS GÖREVDE!

Berkan-Taylan’ı tek insan zannederek geçirdiğimiz koca bir sezon sonrası, ikisini farklı takımlarda görmek ilginçti. Ankaragücü’ne kiralık giden Taylan, kendini hatırlattığı erken golünü çok da coşkulu kutlamadı. Sadece 10 dakika sonra gelen beraberlik golü geçen hafta Sivasspor galibiyetini getiren Barış Alper Yılmaz’a; maçın skorunu belirleyen ikinci gol de bu sezon attığı gollerle takımına en çok puan kazandıran oyuncu, görev aldığı hiçbir maçta takımını hayal kırıklığına uğratmayan Gomis’e yazıldı.

Hücumda istediğini öyle ya da böyle alan ama genel takım defansında hala açıklar veren, maçın özellikle son bölümlerinde soğuk terler döken sarı-kırmızılıların ikinci yarıdaki düşüşü, takımın eksikliğinden mi yoksa üç günde bir maç yapmanın yorgunluğundan mı yaşadığını anlayamadan maç bitti ve Galatasaray derbi öncesi liderliği korudu.

NİHAT KAHVECİ: MERTENS DİREKSİYONUN BAŞINDAYDI

"Son dönemlerde formda olan Mertens yine direksiyonun başındaydı. Çok da güzel bir asist yaptı. İlk golde de Rashica'nın müthiş bir ortası var ancak daha değerlisi Barış Alper'in ceza alanına girip o kafa vuruşunu yapması. Tam anlamıyla örnek bir kafa vuruşuydu, kalecinin yapacağı hiçbir şey yoktu. Galatasaray, kazandığı zaman lider olacağını biliyordu. Bu çok önemli bir motivasyon. 1-1'den sonra iyice yüklendiler ve Mertens'in inanılmaz pasıyla Gomis'in golünü gördük. O pası atabildiği için Mertens'in adı Mertens. Ancak maç 1-0'ken Ali Sowe'un kaçırdığı bir gol var. Ankaragücü 2-0 yapsa işler farklı olurdu.

"GOMIS'E 5 YIL SÖZLEŞMEYİ VER RAHAT ET"

"Galatasaray gerideyken maçı çevirmek için daha tempolu oynuyor. Tribünler de çok dolu olduğu için şoku kolay atlattılar. Tabii 'yaşlanmayan' Gomis'in katkısını da unutmayalım. Yaşına bakma 5 yıllık sözleşme ver, kafan rahat etsin. İnanılmaz döndü ve golü attı."