Canlı anlatım | Galatasaray-Ankaragücü maçı

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Galatasaray, MKE Ankaragücü ile Spor Toto Süper Lig’de 101. kez karşı karşıya geliyor.

Maçta ilk devre oynanıyor

Galatasaray 1-1 Ankaragücü

Gol: 7' Taylan Antalyalı, 16' Barış Alper Yılmaz

İLK 11'LER

Galatasaray'ın 11'i: Muslera, Dubois, Nelsson, Abdülkerim, Van Aanholt, Midtsjö, Berkan, Mertens, Rashica, Barış Alper, Gomis.

Ankaragücü'nün 11'i: Bahadır, Malcuit, Uros, Mujakic, Marlon, Diack, Taylan Antalyalı, Zahid, Emre Kılınç, Chatzigiovanis, Sowe.

KEREM YEDEK, ICARDI KADRODA YOK

Galatasaray'da Okan Buruk, derbi öncesi Kerem Aktürkoğlu'nu yedek başlatırken Mauro Icardi ise kadroya alınmadı.

MAÇ SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Galatasaray-MKE Ankaragücü maçını hakem Zorbay Küçük yönetiyor. Küçük'ün yardımcılıklarını Kerem Ersoy ile Abdullah Bora Özkara yapıyor. Maçın dördüncü hakemi ise Burak Şeker.

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Öte yandan müsabaka, beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.

İKİ EKİBİN 101'İNCİ RANDEVUSU

Galatasaray ile MKE Ankaragücü, Süper Lig tarihinde bugüne kadar 100 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 62 defa sahadan galip ayrılırken, 19 kez de sarı-lacivertliler rakibini mağlup etti. 19 maçta ise kazanan çıkmadı. Aslan'ın attığı 206 gole, başkent ekibi 87 golle karşılık verdi.

EV SAHİBİ 7 MAÇTIR GALİP

Galatasaray'ın, 5'i Süper Lig, 2'si Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere 7 maçlık galibiyet serisi bulunuyor. Bu karşılaşmalarda sarı-kırmızılılar ligde Fatih Karagümrük, Beşiktaş, Medipol Başakşehir, İstanbulspor ve Sivasspor'u, Türkiye Kupası'nda da Ofspor ve Ankara Keçiörengücü'nü yendi.

İÇ SAHA KARNESİ

Galatasaray'ın, 5'i Süper Lig, 2'si Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere 7 maçlık galibiyet serisi bulunuyor. Bu karşılaşmalarda sarı-kırmızılılar ligde Fatih Karagümrük, Beşiktaş, Medipol Başakşehir, İstanbulspor ve Sivasspor'u, Türkiye Kupası'nda da Ofspor ve Ankara Keçiörengücü'nü yendi.

EN AZ GOL YİYEN İKİNCİ TAKIM

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de bu sezon oynadığı 15 karşılaşmada 12 gol yedi. Sarı-kırmızılılar, bu alanda kalesinde 11 gol gören Konyaspor'un ardından ikinci sırada bulunuyor. Aslan ayrıca bu sezon ligde 6 maçta da kalesini gole kapadı.

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ÜÇ FUTBOLCU SINIRDA

Galatasaray'da 3 futbolcu sarı kart sınırında yer alıyor. Kerem Aktürkoğlu, Abdülkerim Bardakcı ve Dries Mertens ceza sınırında bulunan isimler. Bu futbolcular, Ankaragücü karşısında sarı kart görmeleri durumunda 18. haftada Kadıköy'de oynanacak Fenerbahçe derbisinde cezalı duruma düşecek.

MKE Ankaragücü'nde oynayan Taylan Antalyalı ile Emre Kılınç, sezon başında Galatasaray'dan kiralık olarak takıma katılmıştı. Taylan ile Emre, ilk kez sarı-kırmızılılara karşı rakip olacak. Ayrıca Ankara ekibinin kadrosunda yer alan Tolga Ciğerci de bir dönem Galatasaray'da forma giymişti.