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Futbol
AA
Haber Giriş: 10.07.2020 - 14:21,Son Güncelleme:

Galatasaray, Ankaragücü hazırlıklarına başladı

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Galatasaray, Ankaragücü hazırlıklarına başladı
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Galatasaray, Süper Lig'in 32. haftasında 12 Temmuz Pazar günü deplasmanda MKE Ankaragücü ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda futbolcuların, ısınma hareketlerinin ardından gruplar halinde ayak tenisi oynandığı belirtidi. İdmanın koşu çalışmasıyla sona erdiği aktarıldı.

Fatih Terim: 'Böyle bir oyuna bu skoru hak etmedik'Alanyaspor'un Galatasaray'ı 4-1 mağlup ettiği maç sonrası sarı-kırmızıların teknik direktörü Fatih Terim açıklamalarda bulundu.
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Sarı-kırmızılı takım, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamladıktan sonra maç için Ankara'ya gidecek.

 

Galatasaray, Ankaragücü hazırlıklarına başladı

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