Galatasaray Ankara Keçiörengücü maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

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Tek maç eleme usulüne göre oynanacak mücadelede 90 dakika sonucunda eşitlik bozulmazsa uzatmalara, orada da eşitlik devam ederse kazananını seri penaltı atışları belirleyecek. Galatasaray ile Ankara Keçiörengücü son olarak 2018-2019 sezonunda Türkiye Kupası 5. Eleme Turu'nda karşı karşıya geldi. Ankara'daki ilk maçı sarı-kırmızılılar 2-1'lik skorla kazanırken, İstanbul'daki mücadele de 1-1 sona ermişti.

İLK 11'LER

Galatasaray: Muslera, Dubois, Emin, Nelsson, Van Aanholt, Torreira, Berkan, Rashca, Mata, Barış, Seferovic

4 maçlık galibiyet serisi var Dünya Kupası arasına girmeden önce Galatasaray'ın, 3'ü Spor Toto Süper Lig, 1'i Türkiye Kupası olmak üzere 4 maçlık galibiyet serisi bulunuyor. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar ligde Fatih Karagümrük, Beşiktaş ve Medipol Başakşehir'i, Türkiye Kupası'nda da Ofspor'u mağlup etti. 5 hazırlık maçı yaptı Galatasaray, Dünya Kupası arasında 3'ü Antalya'da, 2'si İstanbul'da olmak üzere 5 hazırlık maçı yaptı. Sarı-kırmızılılar, Toulouse'u 2-1 mağlup ederken, Rayo Vallecano'ya 1-0, Villarreal'e 4-3 ve Lazio'ya 2-1 yenildi. Adana Demirspor ile de 2-2 berabere kaldı. İki takımın kupa yolu Galatasaray, bu sezon Türkiye Kupası'na 3. Eleme Turu'ndan katıldı. Sarı-kırmızılılar, bu turda Kastamonuspor'u 7-0'lık skorla geçerken, 4. turda da Ofspor'u 2-1'lik skorla eledi ve 5. tura yükseldi. Ankara Keçiörengücü de kupa serüvenine 3. turdan başladı. Ankara ekibi, 3. turda Diyarbekirspor'u 4-1, 4. turda da Bulvarspor'u 4-2'lik skorla mağlup ederek 5. tura çıktı. Çağdaş Altay düdük çalacak Galatasaray - Ankara Keçiörengücü maçını hakem Çağdaş Altay yönetecek. Altay'ın yardımcılıklarını Volkan Ahmet Narinç ile Gökhan Barcın yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Onur Özütoprak olacak.

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GALATASARAY ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Galatasaray Ankara Keçiörengücü maçı bu akşam 21:00'da başlayacak. Mücadele A Spor kanalından canlı olarak yayınlanacak.