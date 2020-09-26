Galatasaray - Anadolu Efes basketbol maçı saat kaçta hangi kanalda?

ING Basketbol Süper Ligi 2020-2021 Sezonu'nun açılış karşılaşmalarından biri de Galatasaray ve Anadolu Efes arasında gerçekleşecek. Gloria Cup ve TÜBAD Turnuvası'nda hazırlık maçları oynayan Galatasaray, Anadolu Efes karşısında ilk ciddi sınavını verecek.

Galatasaray - Anadolu Efes basket maçı saat kaçta hangi kanalda?

26 Eylül Cumartesi günü saat 17:30'da Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak olan karşılaşma, pandemi tedbirlerinden ötürü seyircisiz gerçekleşecek. Galatasaray - Anadolu Efes basketbol maçı Tivibu adresinden yayınlanacak. Mücadeleyi Emin Moğulkoç, Semih Vural ve Ali Köseoğlu hakem üçlüsü yönetecek.

Galatasaray bu maçın ardından ligin ikinci haftasında 4 Ekim Pazar günü deplasmanda oynayacağı OGM Ormanspor mücadelesine hazırlanacak.