Galatasaray - Anadolu Efes basketbol maçı saat kaçta hangi kanalda?
Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, ING Basketbol Süper Ligi 2020-2021 Sezonu'nu Anadolu Efes maçıyla açıyor. Covid-19 pandemisi sebebiyle tamamlanamayan liglerin ardından yeniden yapılanmaya giden Galatasaray, Barış Ermiş, RJ Hunter, Daryl Macon, Alex Hamilton, Brock Motum, Ragıp Berke Atar ve Johnathan Williams gibi isimleri kadrosuna katarak yeni sezona hazırlandı. Peki, Galatasaray - Anadolu Efes basketbol maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?
ING Basketbol Süper Ligi 2020-2021 Sezonu'nun açılış karşılaşmalarından biri de Galatasaray ve Anadolu Efes arasında gerçekleşecek. Gloria Cup ve TÜBAD Turnuvası'nda hazırlık maçları oynayan Galatasaray, Anadolu Efes karşısında ilk ciddi sınavını verecek.
Galatasaray - Anadolu Efes basket maçı saat kaçta hangi kanalda?
26 Eylül Cumartesi günü saat 17:30'da Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak olan karşılaşma, pandemi tedbirlerinden ötürü seyircisiz gerçekleşecek. Galatasaray - Anadolu Efes basketbol maçı Tivibu adresinden yayınlanacak. Mücadeleyi Emin Moğulkoç, Semih Vural ve Ali Köseoğlu hakem üçlüsü yönetecek.
Galatasaray bu maçın ardından ligin ikinci haftasında 4 Ekim Pazar günü deplasmanda oynayacağı OGM Ormanspor mücadelesine hazırlanacak.
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