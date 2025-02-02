Galatasaray, Alvaro Morata'yı KAP'a bildirdi! İstanbul'a geldi, ilk sözleri: Sabırsızlanıyorum

Haberin Devamı

Galatasaray, Alvaro Morata transferini açıkladı.

Sarı-kırmızılılar, Alvaro Morata'nın kiralanması konusunda futbolcu ve kulübü Milan ile resmi görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.

İşte Galatasaray'ın açıklaması;

Profesyonel futbolcu Álvaro Borja Morata Martín’in geçici transferi konusunda futbolcu ve kulübü AC Milan SPA ile resmi görüşmelere başlanmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

İSTANBUL'A GELDİ

İspanyol golcü, Galatasaray ile resmi sözleşmeyi imzalamak için saat 14.45 sularında İstanbul'a geldi.

TEK SEBEBİ GALATASARAY OLABİLİRDİ

Havalimanında taraftara üçlü çektiren İspanyol yıldız, "Çok mutluyum. Buraya gelmem için çok büyük çabalar harcandı. Başkana, Abdullah Bey'e ve Gardi'ye teşekkür ederim. Çok zor bir transfer sürecini bitirdikleri için. Buraya geldiğim için gurur duyuyorum. Türkiye'ye gelmemin tek nedeni Galatasaray olabilirdi zaten. O yüzden buradayım. Formayı giyip taraftara gururlu anlar yaşatmak için sabırsızlanıyorum. Her şeyimi vermek için geldim buraya. Çok mutluyum. Daha önce de İstanbul'a gelip stadyumumuzda oynama fırsatım olmuştu. Taraftarımızın nasıl olduğunun bilincindeyim. Buraya gelmeden bana sevgilerini gösterdiler. Sabırsızlanıyorum onların karşısında oynamak ve onlara başarılar yaşatmak için." şeklinde konuştu.