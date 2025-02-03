×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Galatasaray, Alvaro Morata transferinin maliyetini resmen açıkladı!

Güncelleme Tarihi:

#GALATASARAY#Alvaro Morata#Süper Lig
Galatasaray, Alvaro Morata transferinin maliyetini resmen açıkladı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 03, 2025 00:01

Galatasaray, Serie A devi Milan'dan Alvaro Morata'yı kadrosuna kattı. Sarı - kırmızılılar transfer için Milan ve İspanyol golcüye ödenecek olan maliyeti resmen duyurdu.

Haberin Devamı

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Gaziantep FK deplasmanına çıkacak olan Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Gözden KaçmasınRizespordan Fenerbahçe maçı sonrası üst üste tepkiler: Hakem, Türk futboluna zarar verdiRizespor'dan Fenerbahçe maçı sonrası üst üste tepkiler: 'Hakem, Türk futboluna zarar verdi!'Haberi Görüntüle

Sarı - kırmızılılar, Serie A ekibi Milan'dan Alvaro Morata'nın transferini resmen açıkladı.

Yapılan açıklamada Alvaro Morata'nın kiralama bedeli olarak Milan'a 6 milyon euro ödeneceği duyuruldu.

Galatasaray'ın KAP bildirisinde şu ifadelere yer verildi:

Profesyonel futbolcu Álvaro Borja Morata Martín’in 2 Şubat 2025 - 20 Ocak 2026 tarihleri arasındaki geçici transferi konusunda AC Milan SPA Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır.

Buna göre, AC Milan SPA Kulübü'ne toplamda 6.000.000 euro geçici transfer bedeli ödenecektir.

Futbolcuya ise:

2024-2025 sezonu ikinci yarısı için 3.000.000 euro,
2025-2026 sezonu ilk yarısı için 3.000.000 euro garanti ücret ödenecektir.

Haberin Devamı

Ayrıca, kulübümüzün 15 Ocak 2026 tarihine kadar yazılı bildirimde bulunması halinde, 8.000.000 euro bedel karşılığında futbolcunun kesin transferini gerçekleştirme opsiyonu bulunmaktadır. Bu bedel, 6 taksit halinde ödenecektir.

Kulübümüzün 15 Ocak 2026 itibarıyla satın alma opsiyonunu kullanmaması halinde, bedelsiz olarak kiralama süresini 30 Haziran 2026 tarihine kadar uzatma opsiyonu bulunmaktadır.

Kiralama süresinin uzatılması halinde 2025-2026 sezonu ikinci yarısı için 3.000.000 euro garanti ücret ödenecektir.

Ayrıca, kulübümüz 10 Haziran 2026 tarihine kadar yazılı bildirimde bulunarak 9.000.000 euro karşılığında futbolcunun kesin transferini gerçekleştirme opsiyonuna sahip olacaktır. Bu bedel de 6 taksit halinde ödenecektir.

Satın alma opsiyonunun kullanılması halinde, futbolcuya aşağıdaki garanti ücretler ödenecektir:

2026-2027 sezonu için 6.000.000 euro,
2027-2028 sezonu için 6.000.000 euro.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Galatasaray, Alvaro Morata transferinin maliyetini resmen açıkladı

Haberle ilgili daha fazlası:
#GALATASARAY#Alvaro Morata#Süper Lig

BAKMADAN GEÇME!