Galatasaray, Alvaro Morata transferinde mutlu sona ulaştı! İmzayı attı ama uçuş planı ertelendi

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Galatasaray, her konuda anlaşma sağladığı Alvaro Morata'da resmen mutlu sona ulaştı.

Milan ile görüşmelerini sürdüren Galatasaray, İtalyan devi ile anlaşmaya vardı. Morata ile daha önceden anlaşmış olan sarı-kırmızılılar, transferin tamamlanması için tüm şartları yerine getirdi.

İSTANBUL'A GELİŞİ PLANLANDI, UÇUŞ ERTELENDİ

DHA'nın haberine haberine göre, Morata, Galatasaray'a resmi olarak imza attı.

Yıldız golcünün bu gece saat 23.00'te İstanbul'da olması beleniyordu ancak hava koşulları sebebiyle yolculuk ertelendi. Morata'nın 2 Şubat Pazar günü İstanbul'da olması bekleniyor.

PAYLAŞIM GELDİ

Menajer George Gardi, sosyal medya hesabından Alvaro Morata ve Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu ile bir paylaşımda bulundu.

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KURA ÇEKİMİ SONRASI PÜRÜZ ÇIKMIŞTI

İtalyan devi, Morata'nın ayrılığına onay vermek için Feyenoord'dan Santiago Gimenez'i kadrosuna katmayı bekliyordu.

Feyenoord ve Milan'ın Şampiyonlar Ligi play-off'unda eşleşmesi Santiago Gimenez transferini zorlaştırmıştı. Ancak Gimenez de transferi için Milano'nun yolunu tutunca pürüzler giderildi.

SATIN ALMA OPSİYONLU KİRALIK

Alvaro Morata'nın satın alma opsiyonunun yaklaşık olarak 8 milyon Euro olduğu ve anlaşmanın 1.5 yıllık kiralık şeklinde olduğu belirtiliyor.