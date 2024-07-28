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Galatasaray altyapısında yetişen Ferhat Öztorun, futbolu bıraktı

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#Galatasaray#Ferhat Öztorun#Süper Lig
Galatasaray altyapısında yetişen Ferhat Öztorun, futbolu bıraktı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 28, 2024 13:07

Galatasaray altyapısında yetişen, Trabzonspor, Başakşehir FK, Manisaspor, Orduspor, Konyaspor, Tuzlaspor ve son olarak Pendikspor'da forma giyen Ferhat Öztorun, 37 yaşında aktif futbolculuk kariyerini noktaladığını duyurdu.

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Galatasaray altyapısında yetişen 37 yaşındaki futbolcu Ferhat Öztorun, 19 yıllık profesyonel kariyerini sonlandırdığını açıkladı.

Deneyimli futbolcu, son olarak geçtiğimiz sezon Pendikspor formasıyla mücadele etti. Öztorun, konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün sizlere resmi olarak 19 yıllık profesyonel futbolculuk kariyerimi sonlandırma kararımı duyurmak istiyorum. İlk adımlarımı attığım Galatasaray altyapısından, profesyonel futbolculuk kariyerime başladığım Galatasaray A Takımı ve sonrasında sırasıyla Manisaspor, Trabzonspor, Orduspor, Başakşehir FK, Konyaspor, Tuzlaspor ve son durağım Pendikspor takımlarının formasını terlettiğim yolculuğum boyunca yaşadığım tüm anıları, kazandığım dostlukları ve öğrendiğim dersleri büyük bir minnet ve gururla hatırlayacağım. Bu süreçte üzerimde emeği olan ve birlikte çalıştığım tüm antrenörlerime, saha içinde ve dışında birlikte mücadele ettiğim bütün futbolcu arkadaşlarıma ve kulüp çalışanlarına teşekkür ediyorum. Sevgili ailem, her anımda yanımda olduğunuz ve her zaman olmaya devam ettiğiniz için teşekkür ederim. Futbolun içinde farklı alanlarda yer alarak tecrübelerimi genç nesillere aktarmaya devam edeceğim. Hepinize en içten sevgilerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı.

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Kariyerinde 358 maça çıkan Ferhat Öztorun, Galatasaray ile 1 kez Süper Lig şampiyonluğu, Trabzonspor ile 1 kez Türkiye Kupası, Konyaspor ve Trabzonspor ile 1'er kez Süper Kupa şampiyonluğu, Pendikspor ve Manisaspor ile de 1 kez 1. Lig şampiyonluğu yaşadı.

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#Galatasaray#Ferhat Öztorun#Süper Lig

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