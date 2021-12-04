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Galatasaray-Altay maçında çok konuşulan kararlar! Penaltı, gol ve Cüneyt Çakır...

#Galatasaray#Altay#Süper Lig
Galatasaray-Altay maçında çok konuşulan kararlar Penaltı, gol ve Cüneyt Çakır...

Süper Lig'in 15. haftasında oynanan Galatasaray-Altay maçına gol ve penaltı pozisyonları ile Cüneyt Çakır'ın damga vurdu.

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Galatasaray ile Altay'ın kozlarını paylaştığı Süper Lig'in 15. hafta maçında kritik pozisyonlar yaşandı.

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GALATASARAY PENALTI BEKLEDİ

Karşılaşmanın 25. dakikasında Galatasaray penaltı bekledi ancak Cüneyt Çakır devam kararı verdi.

Sarı-kırmızılıların köşe vuruşunda Nelsson ön direkte kafayı vururken kaleci Lis topu çelti. Galatasaraylı oyuncular, dönen topun İbrahim Öztürk'e çarptığını savunarak penaltı bekledi.

Mücadelenin hakemi Cüneyt Çakır, VAR hakemi Bahattin Şimşek kısa süreliğine iletişime geçti ve oyun devam etti.

Sarı-kırmızılı taraftarlar, pozisyonun tekrarının ekranlara gelmesiyle birlikte İbrahim Öztürk'ün elle müdahalede bulunduğu yönünde çok sayıda paylaşımlar yaptı.

Galatasaray-Altay maçında çok konuşulan kararlar Penaltı, gol ve Cüneyt Çakır...

Galatasaray-Altay maçında çok konuşulan kararlar Penaltı, gol ve Cüneyt Çakır...

GALATASARAY'IN GOLÜNE İTİRAZ

Maçın 34. dakikasında ise Feghouli sağ çaprazdan topla buluştu ve tek pasla topu müsait pozisyondaki Halil Dervişoğlu'na gönderdi. Halil, vuruşu yapmadan önce Altay'da savunma oyuncusu Murat Akça yerde kaldı. Halil yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi.

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2 DAKİKAYI GEÇEN İNCELEME

Hakem Cüneyt Çakır'ın gol kararı sonrası Altaylı oyuncular, uzun süre itirazlarda bulundu.

VAR hakemi Bahattin Şimşek'in 2 dakikayı geçen incelemesinin ardından Cüneyt Çakır, orta noktayı gösterdi.

Konuk ekibin oyuncuları uzun süre hakeme teki gösterse de karar değişmedi.

Galatasaray-Altay maçında çok konuşulan kararlar Penaltı, gol ve Cüneyt Çakır...

ALTAY PENALTI KAZANDI

Müsabakanın 83. dakikasında kullanılan korner atışında İbrahim Öztürk'ün kafa vuruşunda Altaylı futbolcular topun Berkan Kutlu'nun eline çarptığını belirtip penaltı itirazında bulundu.

Bir süre VAR'la iletişime geçen Cüneyt Çakır, daha sonra pozisyonu izlemek için monitörün başına geçti ve yaklaşık 2 dakikalık bir incelemenin ardından penaltı noktasını gösterdi.

Sarı kırmızılı futbolcular, Cüneyt Çakır'ın kararına itiraz etse de karar değişmedi ve topun başına geçen Bamba skoru 2-2 yaptı.

FEGHOULI TARİHE GEÇTİ

Sofiane Feghouli ise, 2017-2018 sezonundan bu yana 24 asistle Galatasaray'da en fazla asist yapan futbolcu oldu.

MUSTAFA CENGİZ UNUTULMADI

Galatasaraylı taraftarlar, geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden eski başkanları Mustafa Cengiz’i unutmadı. Sarı kırmızılılar, Altay ile oynanacak maçta Nef Stadyumu tribünlerine Mustafa Cengiz’in çiziminin yer aldığı "Başımız sağ olsun" yazılı pankartı astı.

TERİM'İN CEZASI SÜRÜYOR

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Galatasaray’da teknik direktör Fatih Terim, 6 maçlık cezasından dolayı Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçının ardından bu maçta da takımının başında olamadı. Deneyimli çalıştırıcı müsabakayı tribünden takip etti. Galatasaray’ın yedek kulübesinde ise yardımcı antrenörler Necati Ateş ve Selçuk İnan yer aldı.

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#Galatasaray#Altay#Süper Lig

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