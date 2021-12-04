Galatasaray Altay maçı ne zaman saat kaçta, hangi kanalda? İşte kadro bilgileri

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İzmir takımlarına rakip olduğu son 15 Süper Lig maçının 14'ünü kazanan Galatasaray, tek yenilgisini iki gol yediği tek karşılaşmada aldı. İstanbul deplasmanında çıktığı son 15 Süper Lig maçının sadece birini kazanan Altay, son yedi ziyaretinin altısında attığı tek golü kazandığı tek karşılaşmada kaydetti.

İLK 11'LER

Galatasaray: Muslera, Yedlin, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Taylan, Berkan, Feghouli, Halil, Kerem, Mostafa

Altay: Lis, Cebrail, İbrahim, Murat, Zeki Yıldırım, Pinares, Poko, Torrejon, Kappel, Bamba, Kazımcan

Evinde oynadığı son Süper Lig maçında Fenerbahçe'ye 2-1 yenilen Galatasaray, Fatih Terim yönetiminde çıktığı 206 iç saha karşılaşmasında üst üste iki mağlubiyet almadı. Bu sezon Süper Lig'de en az organize hücum yapan takım olan Altay, aynı zamanda 10+ pas dizisinde de ligin en düşük sayısına sahip ekip konumunda. Galatasaray ise geride kalan 14 haftalık süreçte kontrataktan en fazla gol bulan takım. Galatasaray'ın Süper Lig'de attığı son beş golün üçünde pay sahibi olan Kerem Aktürkoğlu, son iki iç saha karşılaşmasında birer gol kaydetti. Altay forması giyen Ahmed Yasser Rayan, bu sezon Süper Lig'de attığı üç golü de oyuna sonradan girdiği maçlarda kaydetti.

Mustafa Denizli'nin çalıştırdığı takımlara rakip olduğu altı Süper Lig maçının sadece birini kazanan Fatih Terim, tek galibiyetini son karşılaşmada deplasmanda aldı. Terim'in kariyerinde en az üç kez konuk ettiği 30 teknik adam arasında mağlup edemediği bir rakibi bulunmuyor.

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Teknik direktörlük kariyerinde Galatasaray'a konuk olduğu altı Süper Lig maçının sadece birini kazanan Mustafa Denizli, tek galibiyetini 1995/96 sezonunda aldı ve son üç ziyaretini en az ikişer gol yiyerek kaybetti.

GALATASARAY ALTAY MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Galatasaray Altay maçı bu akşam saat 19:00'da başlayacak. Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.