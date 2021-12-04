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Galatasaray Altay maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Galatasaray Altay maçı canlı yayın bilgileri

#Süper Lig#Galatasaray#Altay
Galatasaray Altay maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda Galatasaray Altay maçı canlı yayın bilgileri

Galatasaray Altay maçı Süper Lig'in 15’inci haftasında heyecan dolu karşılaşmaya sahne olacak. Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumunda oynanacak olan müsabakada 22 puana sahip olan sarı-kırmızılı ekip galibiyet için ciddi performans gösterecek. Mustafa Denizli yönetimindeki Altay ise zorlu deplasmandan 3 puanla ayrılmak istiyor. Cezası nedeniyle Teknik Direktörü Fatih Terim de takımının başında yer alamayacak. İzmir ekibinde de 3 oyuncu forma giyemeyecek. Peki, Galatasaray Altay maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte, Galatasaray Altay maçı canlı yayın bilgileri.

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Galatasaray Altay maçı canlı yayınla bu akşam ekranlara gelecek. Tarihlerinde 83. kez mücadele edecek olan iki rakip takım, sahadan lider ayrılmak için performans gösterecek. Hakem Cüneyt Çakır'ın yöneteceği karşılaşmada Siyah-beyazlı ekipte sakatlıkları devam eden İsveçli stoper Eric Bjönkander, kanat oyuncusu Eren Erdoğan ve kart cezalısı Khaly Thiam mücadelede forma giyemeyecek. Fatih Terim'in yerine Galatasaray'ın başında antrenörler Selçuk İnan ve Necati Ateş'in bulunması bekleniyor.

Galatasaray Altay maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Süper Lig’in 15. haftasında Galatasaray-Altay maçı bugün saat 19.00'da başlayacak. Müsabaka beIN Sports ekranlarından canlı yayınlanacak.

Altay’ın muhtemel 11’i

Siyah-beyazlı ekipte sakatlıkları devam eden İsveçli stoper Eric Bjönkander, kanat oyuncusu Eren Erdoğan ve kart cezalısı Khaly Thiam mücadelede forma giyemeyecek. Sakatlığı sona eren İranlı sol bek Mohammad Naderi’nin de kadroda yer alması beklenmiyor.

Mustafa Denizli’nin Galatasaray karşısında sahaya şu 11 ile çıkması bekleniyor: Kalede Lis, defansta Cebrail Karayel, İbrahim Öztürk, Murat Akça ve Kazımcan Karataş, orta sahada Poko, Zeki Yıldırım ve Pinares, kanatlarda Kappel ve Martin Rodriguez, ileri uçta ise Karamoko Bamba.

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Hafta içinde Ziraat Türkiye Kupası’nda Manisa FK’yı eleyerek moral bulan Altay, ligdeki kötü gidişine Galatasaray karşısında son vermeye çalışacak. Sarı-kırmızılı takım ligde 3 maçtır galip gelemiyor.

DENİZLİ’NİN DUYGUSAL MAÇI

Altay Teknik Direktörü Mustafa Denizli, büyük başarılara imza attığı Galatasaray’a rakip olma heyecanı yaşayacak. Teknik patron Mustafa Denizli, futbol kariyerinin son sezonunu geçirdiği, 3 farklı dönemde teknik direktörlük görevini üstlenip, 1987-88 sezonunda Süper Lig şampiyonluğu yaşattığı sarı-kırmızılı takımla 2 kez Süper Kupa, 1 kez de Türkiye Kupası kaldırdı. Denizli, Galatasaray’a Avrupa kupalarında yarı final ve çeyrek final oynattı. Mustafa Denizli, daha önce farklı takımlarla karşılaştığı, Galatasaray’dan takım arkadaşı olan teknik direktör Fatih Terim’le yuvası olarak gördüğü Altay’ın başında ilk kez rakip olacak.

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