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Galatasaray, Alman ekibini eli boş gönderdi

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#Galatasaray#Voleybol#Wiesbaden
Galatasaray, Alman ekibini eli boş gönderdi
Oluşturulma Tarihi: Kasım 05, 2024 21:48

Galatasaray Daikin, CEV Kadınlar Challenge Kupası son 16 turu ilk maçında konuk ettiği VC Wiesbaden'ı 3-0 yendi.

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CEV Kadınlar Challenge Kupası son 16 turu ilk maçında Galatasaray Daikin, Almanya temsilcisi VC Wiesbaden'ı 3-0 yendi.

İki takım arasındaki rövanş karşılaşması 14 Kasım'da Almanya'da yapılacak.

Salon: Burhan Felek Vestel Voleybol

Hakemler: Konstantin Selin (Azerbaycan), Lemonia Moula (Yunanistan)

Galatasaray Daikin: İlkin Aydın, Yasemin Güveli, Carutasu, Kalandadze, Ayçin Akyol, Bongaerts (Eylül Akarçeşme Yatgın)

VC Wiesbaden: Jonjev, Grosser, Wasserfaller, Jebens, Kiss, Anderson (Sain, Hartmann, Rusek, Welna)

Setler: 25-22, 25-17, 25-14

Süre: 66 dakika (25, 21, 20)

 

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#Galatasaray#Voleybol#Wiesbaden

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