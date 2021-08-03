Galatasaray - Aliou Dieng flörtünde son dakika! Transfer gerçekleşiyor mu? İşte yeni teklif...

Son Dakika... Transfer çalışmalarını devam ettiren Galatasaray, Aliou Dieng transferinden vazgeçmiyor



5.5 MİLYON DOLARLIK YENİ TEKLİF



Galatasaray , Al Ahly takımında forma giyen 23 yaşındaki Aliou Dieng için transfer girişimlerini hızlandırdı. Mali Mili Takım kadrosunda da yer alan merkez orta saha oyuncusu için Galatasaray'ın 5,5 milyon dolar civarında bir teklif ile yeniden görüşmelere başladığı belirtildi.

Daha önce de Galatasaray'ın transfer listesine giren Dieng, 1.1 milyon Euro bonservis ile MC Algiers takımından Al Ahly'ye geçmişti.

BURAK ELMAS, FALCAO VE FEGOULİ'YE KAPIYI GÖSTERDİ

Galatasaray Başkanı Burak Yılmaz, dün yaptığı açıklamada Falcao ve Feghouli ile görüştüklerini, mevcut maliyetlerini karşılayamayacaklarından dolayı oyunculardan kendilerine kulüp bulmasını istemişti.

Barcelona'nın efsane oyuncusu Xavi'nin teknik direktörlüğünü yaptığı Al Sadd'ın, Falcao ile ilgilendiği iddia edildi. Feghouli ise Arap yarımadasının yolunu tutabilir. Avrupa'dan talipleri olsa da ücret konusunda beklediğini bulamayan Cezayirli'nin kariyerini burada sürdürme olasılığı bir hayli düşük.