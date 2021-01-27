AA
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Galatasaray, Ali Yavuz Kol'u Denizlispor'a resmen kiraladı!
Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor, 19 yaşındaki forvet oyuncusu Ali Yavuz Kol ile kiralık olarak sözleşme imzaladı.
Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Ali Yavuz Kol için Haluk Ulusoy Tesisleri'nde imza töreni düzenlendi.
Son olarak Galatasaray forması giyen Ali Yavuz Kol, yeşil-siyahlı kulüple sezon sonuna kadar kiralık olarak anlaşmaya imza attı.
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