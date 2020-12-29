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GeriBasketbol Galatasaray, Alex Tyus'ın Real Madrid'e transferini açıkladı!
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Basketbol
Haber Giriş: 29.12.2020 - 21:26 | Son Güncelleme:

Galatasaray, Alex Tyus'ın Real Madrid'e transferini açıkladı!

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Galatasaray, Alex Tyus'ın Real Madrid'e transferini açıkladı!
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Galatasaray, Alex Tyus'ın Real Madrid Basketbol Takımı'na transfer olduğınu açıkladı.

Galatasaray, 32 yaşındaki basketbolcu Alex Tyus'ın Real Madrid'e transfer olduğunu duyurdu.

Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasında "2020-2021 sezonunun Kasım ayında takımımıza katılan Alexander Trent Tyus'ın Real Madrid kulübüne transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Kulübümüz oyuncunun transferinden bonservis geliri elde etmiştir. Alex Tyus'a kulübümüze verdiği hizmet ve sezonun forma

giydiği kısmında verdiği katkılar için teşekkür eder, yeni kulübünde başarılar dileriz." ifadeleri yer aldı.
Geçtiğimiz ay ikinci kez Galatasaray'a dönen Alex Tyus, Maccabi Tel Aviv, Anadolu Efes ve Unics Kazan gibi takımlarda da oynamıştı.

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